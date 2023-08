Álex Zacharías ilusiona a Cristina Porta en '¡Vaya vacaciones!': "Vamos a ver qué pasa"

Cristina Porta y Álex Zacharías protagonizaron el primer y único romance del reality ¡Vaya vacaciones! Lamentablemente, el joven fue expulsado junto a su hermana durante el anterior programa, protagonizando una dura despedida con la periodista.

"Estoy durmiendo con la camiseta de Álex, lo echo de menos", confesaba Cristina justo la mañana de su cumpleaños en la villa de República Dominicana.

En la 'Ceremonia de las estrellas', Luján Argüelles indagó en los pensamientos de Cristina sobre Álex, donde demostró estar "preocupada". "Cristina, Álex no se ha olvidado de ti", le dijo la presentadora para dar paso a un bonito mensaje que él dejó para su chica.

"Me ha encantado compartir la aventura contigo", comenzaba Álex. "Me llevo muchas cosas buenas de ti", continuó. "Seguramente nos veamos a la vuelta, y vamos a ver qué pasa", ilusionaba así en formato vídeo a la concursante por una posible futura relación.

Pese a ello, Porta no se quedó tranquila: "Me preocupa lo que pueda pasar en Madrid, pero no soy fácil de olvidar". De esta forma, la periodista dejó claras sus intenciones con el exconcursante a su vuelta a España.