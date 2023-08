Tu horóscopo diario: viernes 4 de agosto de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 4 de agosto de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

El destino va a intervenir a tu favor en un día que comenzará con muchos pequeños problemas y dificultades, y además te vas a encontrar un poco bajo de moral. Pero venimos señalando que el mes ha comenzado con una excelente constelación y todo va a ir cambiando en positivo hasta terminar el día con gran alegría.

Tauro

Hoy debes buscar la paz, el diálogo y el acuerdo aunque en realidad lo que te gustaría sería estallar en cólera e incluso tomar las decisiones más drásticas. Pero lo que verdaderamente te conviene es todo lo contrario y te acabarás alegrando porque te dará mucho mejores resultados. No dejes que las pasiones te cieguen.

Géminis

Un periodo mucho mejor y más feliz ha comenzado para ti y no debes titubear sobre el camino que debes seguir. Tienes una inteligencia privilegiada y una habilidad envidiable, pero a veces tu verdadero problema es que te domina la inestabilidad y te cuesta mucho centrarte. A pesar de todo, ahora la suerte está contigo.

Cáncer

Debes aprender a perdonar, hoy un ser querido te va a fallar o va a hacer algo que no te gustará, pero si quería hacerte algo malo no lo va a conseguir y tienes que tratar de estar por encima de esa situación. No le devuelvas un mal con otro mal, deja que sea el destino quien le dé a recoger el fruto de lo que ha sembrado.

Leo

El destino va a venir en tu ayuda en relación con asuntos materiales y financieros. Una ayuda inesperada o, simplemente, un golpe de suerte te va a sacar de un momento difícil precisamente cuando más lo necesitabas. El destino también te premiará de algún modo porque tú acababas de hacer lo mismo a un ser querido.

Virgo

Te espera un día muy favorable y en algunos momentos bastante feliz. Tú has hecho cosas muy buenas por tus seres queridos y también por otras personas, pero aunque siempre sueles pensar que a nadie le importan tus problemas o sufrimientos, hoy te darás cuenta de que estás equivocado y un sueño se te hará realidad.

Libra

Hoy te darás cuenta de que la gente te quiere más de lo que crees o que tienes más gente que te quiere de la que pensabas, o un poquito de las dos cosas. Recibirás consuelo o ayuda de quien menos te habrías imaginado y eso te va a hacer ver las cosas de otra manera mucho más positiva. Es un día realmente muy bueno.

Escorpio

Las pasiones te dominan y cuando están bien canalizadas te dan mucha fuerza y son tu mejor apoyo, pero cuando se canalizan mal, como te podría ocurrir hoy, te bloqueas e incluso puedes actuar de un modo autodestructivo. Pero no debes dejar que eso suceda porque estás en un buen momento y el futuro te va a sonreír.

Sagitario

Una vez más debo insistir en que tengas prudencia con los gastos porque aunque estás en un momento de suerte y además te vas a dejar arrastrar por un gran optimismo, sin embargo, podrías crearte problemas o incomodidades que te amargarán un poco el mes, aunque más adelante termines superándolos con éxito.

Capricornio

Hoy te espera un día algo más difícil, o quizás tú lo vivas así aunque en realidad no sea tanto. Te surgirán muchos problemas a la vez y tendrás que emplearte a fondo para superarlos, sin embargo, lo harás con éxito. Estás en un buen momento y esto no va a cambiar tan fácilmente, aunque el día se te complique un poco.

Acuario

A veces ni las personas que más te quieren te comprenden y entienden tus motivaciones, esa es la razón de que se alejen de ti cuando en realidad tú estás haciendo todo lo que puedes por ayudarles o haciéndoles favores que otros no les harían como no fuera a cambio de algo. Pero algunas veces te devuelven mal por bien.

Piscis

No dejes que la tristeza o el abatimiento te domine porque se haya ido de tu vida alguien a quien querías mucho, a lo mejor te ha hecho un enorme favor y es muy probable que tú estuvieras equivocado respecto a esa persona. A veces lo que creemos que es una gran desgracia solo es, en realidad, un verdadero golpe de suerte.