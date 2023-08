Fallo renal crónico, lipidosis hepática y obstrucción urinaria, las tres enfermedades felinas más comunes

Detrás de una apariencia independiente y fuerte, los gatos, al igual que el resto de animales de compañía, se enfrentan a numerosas enfermedades que pueden afectar seriamente a su calidad de vida solo que, además, nuestros pequeños felinos son grandes expertos en camuflar cualquier síntoma de dolor, lo que provoca que identificar cuándo necesitan una visita al veterinario no sea tarea fácil.

Entre las enfermedades más comunes que afectan a nuestros gatos, Ariadna Ribas, especialista europea en Medicina Interna del hospital Veterios de Unavets, destaca el fallo renal crónico, la lipidosis hepática y la obstrucción urinaria, aunque reconoce que "es difícil decir cuales son las más frecuentes porque, tristemente, hay bastantes".

"Seguramente hay muchas otras, pero en nuestra experiencia estas tres enfermedades son muy frecuentes", detalla. "Además, las tres pueden tener diferentes grados de gravedad, pudiendo llegar a ser fatales para la salud de nuestros gatos".

En qué consisten estas enfermedades

Según explica la experta veterinaria, el fallo renal crónico es muy común en gatos geriátricos. "Los riñones sufren un daño progresivo y, en parte, irreversible, provocando diferentes alteraciones físicas como hipertensión, azotemia (acumulación de toxinas en sangre) y otros signos clínicos", detalla.

"Es una patología que se puede tratar y controlar en cierta medida para enlentecer la progresión", añade Ribas. "El fallo renal crónico es la que suele ser más lenta y progresiva de entre las tres enfermedades pero, en ocasiones, si hay otras condiciones que la empeoren, puede también llegar a ser grave".

Sobre la lipidosis hepática, la experta cuenta que se trata de "una condición en la cual el hígado se infiltra de tejido graso (normalmente ocurre si el gato deja de comer durante varios días), provocando diferentes niveles de afectación en la función del hígado".

"Normalmente, es una patología que ocurre secundaria a otras (como problemas intestinales, biliares o pancreáticos) provocando que el gato deje de comer y, por lo tanto, precipitando la aparición de una lipidosis hepática".

Ribas advierte de que, si no se trata, esta enfermedad "puede evolucionar a fallo hepático" pudiendo convertirse en un problema de salud muy grave que le cueste la vida a nuestro minino.

Por último, sobre la obstrucción urinaria, la veterinaria de Unavets cuenta que se puede producir debido a cálculos urinarios, tapones mucosos o estrechamientos de la uretra. "Si esta obstrucción no se soluciona rápido, puede desembocar en un fallo renal agudo y ser muy grave e incluso mortal", afirma.

"Uno de los factores que puede ser predisponente para esta condición es el estrés, entre otros", comenta. "Además, los gatos machos son los más afectados a padecerla".

Cómo prevenir estas enfermedades

Aunque a veces nos será complicado o imposible prevenir estas patologías en nuestros mininos, sí que hay algunas cosas que podemos hacer desde el punto de vista del cuidador para mantenerlas bajo control, empezando por minimizar el estrés de nuestros gatos en casa. "Varias de estas enfermedades pueden ser agravadas por ello, así que conviene evitarlo", comenta Ribas.

"Otro aspecto importante es no permitir que un gato esté sin comer más de 48-72 horas, porque esto puede predisponer a sufrir lipidosis hepática", añade. "Si alguien nota que su gato no come, es por algo y se tiene que llevar al veterinario para examinarse y hacer pruebas".

Por último, Ribas recomienda realizar controles geriátricos en gatos de cierta edad (a partir de los diez años). "Consisten en una visita al veterinario para un examen físico y analítica sanguínea como mínimo una vez al año (que pueden coincidir con las visitas para vacunaciones, por ejemplo), para así intentar adelantarse a prevenir ciertas enfermedades", concluye la veterinaria.