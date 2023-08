Caos en Madrid tras el colapso de toda la red de Cercanías durante hora y media: "El servicio es horrible"

Los pasajeros de Cercanías de Madrid sufrían este jueves largas retenciones y esperas en toda la red ferroviaria por una incidencia en la infraestructura de Adif. El percance ocurría sobre las 16.15 horas y ha afectado a toda la red, con retrasos que en muchos casos llegaban a la hora. La empresa de transportes informaba sobre las 17.00 horas que el incidente se había solucionado. La avería también ha perjudicado a algunos trenes de media distancia, según confirma Renfe.

"Después de una hora esperando he podido coger un tren destino Guadalajara a las 18.37 horas, a las 19.24 horas se ha parado en San Fernando un rato", comentaba Joanne mientras hacía su viaje de regreso tras una jornada laboral. Desde el servicio de atención informaban a los pasajeros que intentaran buscar rutas alternativas, "la solución era que buscaras otros medios de transporte para llegar a tu destino, sin una solución por su parte".

Como Joanne, decenas de personas dibujaban un escenario similar, incluso tras haberse solucionado la incidencia. Los usuarios recalcaban que el servicio de Cercanías es deficiente y los retrasos y problemas en la circulación son recurrentes: "Esta misma semana, el lunes hubo una incidencia en Vallecas y no salían trenes dirección Atocha", "da pena que un transporte en una ciudad como Madrid vaya tan mal", opina esta afectada del servicio de transporte público.

Las demoras y retrasos también han generado que muchos viajeros temieran perder otros trenes que tenían programados. Sandra tenía un viaje programado a las 20.30 horas que salía desde Chamartín: "Tras una hora de espera en Valdebebas, el tren ha llegado a las 19.35 horas, pero se ha quedado detenido en la estación durante 20 minutos. Si no me llego a bajar y coger un taxi, no hubiera llegado a tiempo".

Carlos no ha tenido la misma suerte y ha perdido el tren que tenía a Barcelona. "A las 17.20 tenía que estar en Atocha para cogerlo, cogí el Cercanías a las 15.37 horas en Alcalá. Nada más arrancó empezaron a notificar demoras de 15 minutos, pero el retraso fue mucho mayor. Cuando llegué a Coslada anunciaron por megafonía que nos bajáramos y buscáramos rutas alternativas". Carlos espera que debido a la incidencia haya una compensación económica: "Yo ya he puesto la reclamación, aunque no me han respondido", explicaba

El indecente en la infraestructura de Adif también afectaba a los trenes de media distancia, según confirmaba Renfe. Eugenio tenía programado un tren destino Soria que salía a las 19.00 horas y ha sufrido una demora de 50 minutos: "En la estación aún no han asignado una vía para la llegada y el personal de información no sabe lo que ocurre". ÉL también sufría las demoras que ha ocasionado el Cercanías: "De Recoletos a Chamartín he tardado 40 minutos, teniendo en cuenta que es agosto, operación salida y esto es Madrid, el servicio es horrible".