Qué fue de Anna Simón, una de las colaboradoras más habituales de la televisión nacional que se pasó a TV3

Anna Simón fue, durante unos años, una de las colaboradoras más habituales de la televisión. La también cómica se comenzó a dejar ver por Cuatro con Estas no son las noticias, pero no tardó en saltar a Tonterías las justas, programa que presentó junto a Florentino Fernández.

No obstante, su popularidad aumentó considerablemente cuando se mudó a Atresmedia, concretamente a Otra movida en 2011, donde también compartió plató con Flo, y con Cristina Pedroche y Dani Martínez, esta vez en Neox.

Desde entonces, Simón no paró de crecer, participando en programas como Tu cara me suena y Me resbala, y llegando en 2012 a colaborar con El Hormiguero, donde estuvo cuatro años.

A todos estos programas que la catalana compaginaba se unió el espacio Zapeando en 2014, en aquel entonces presentado por Frank Blanco. La catalana se multiplicaba en la cadena siempre con su carisma y una sonrisa en la cara.

No obstante, en 2019 Anna Simón busca otros rumbos para su vida laboral. La colaboradora parece que quería trabajar en otros programas y sus acuerdos laborales no se lo permitían, así que decidió dejar el grupo Atresmedia.

Anna Simón en 'Zapeando'. ATRESMEDIA

Y así se dejó de ver a la catalana en la televisión nacional, pues pasó a trabajar entonces en la televisión catalana TV3, en formatos como Persona infiltrada y Lloguer a primera vista, entre otras apariciones.

No obstante, fue en 2022 cuando decidió dejar la televisión para afrontar un proyecto mayor: el de ser madre. Actualmente, Anna Simón está disfrutando de su maternidad junto a su hija Aina, y así lo comparte en redes sociales.

Aunque la comunicadora no saca la cara de la pequeña, la mayoría de publicaciones en su cuenta de Instagram la muestran feliz en familia, con mensajes de mucho amor a la pequeña.

Sin embargo, en junio de este año se anunció que se pondrá al frente de un nuevo proyecto para TV3: El Tros, un programa que hará competir a diez parejas integradas por una persona 'urbanita' y otra conocedora del medio agrícola.