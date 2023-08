La emotiva historia detrás del videoclip de 'Barbie' en una tienda de muebles: "Va por todas las autónomas, que son muy valientes"

En La Gineta, Albacete, hay un negocio local de muebles cuya fachada es de color rosa y que se ha sentido tan identificada con la sensación Barbie que entre los dueños, sus familiares y amigos se han montado un videoclip al más puro estilo de la muñeca.

El vídeo de Muebles Deli se ha hecho rápidamente viral y ya reúne 12.000 visualizaciones en Youtube. Por ello, Así es la vida ha visitado el pueblo manchego y ha hablado con sus responsables.

El negocio estaba repleto de vecinos vestidos de rosa. "Pensé la canción en la bicicleta elíptica y cuando acabé la escribí", ha contado la Adela, la dueña del negocio.

La tienda estaba pintada de rosa mucho antes del estreno de Barbie a causa de una historia muy emotiva: "Cuando abrí la tienda en 2011 eran momentos de crisis muy grandes, y mi hermana estaba luchando contra el cáncer".

"Ella fue la que me animó y me motivó, y yo tenía mucho miedo porque eran tiempos donde se cerraba y yo iba a abrir, y ella me dijo que tenía que ser valiente", ha explicado Adela.

Por esta misma línea, ha dedicado la canción a sus tías y a su madre, quien también sufre la enfermedad, y a "todas las autónomas, que son muy valientes".