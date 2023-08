La Jornada Mundial de la Juventud, el encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa, se ha celebrado dejando una gran polémica: y es que en el evento han sonado canciones de reguetón como 'Tusa', canción de Karol G.

Algunos sacerdotes han manifestado a través de redes sociales su disgusto con este tipo de música, y su inconformidad con esta decisión. Sin embargo, Sor Lucía Caram ha discrepado totalmente con estas opiniones.

Así lo ha expresado en Todo es mentira: "Es un encuentro de jóvenes que va a encontrarse con el papa. Los jóvenes se expresan libremente. Hay música, pero es la música que escuchan los jóvenes".

"Decimos que las iglesias están vacías porque los jóvenes se han alejado, pero a lo mejor es la Iglesia la que se ha alejado de los jóvenes. La Jornada Mundial de la Juventud está siendo una gran fiesta", ha defendido la monja dominica.

La religiosa ha continuado defendiendo a los jóvenes desde el programa de Cuatro: "Los jóvenes escuchan esta música espontáneamente, no intentemos sacar de donde hay, ni intentemos que sean unos beatos. Se puede ser joven escuchando todo tipo de música y ser cristiano".

Sor María Calam se ha mostrado crítica con la Iglesia: "No me escandalizo, me escandalizo de que los curas quieran censurar esto y condenar. Lo que había pasado en otras jornadas es que había mucha censura. Con Francisco esto no pasa, se confía en los laicos y se confía en los jóvenes".

"La tristeza es que un cura tan joven, porque es un sacerdote joven, escriba este tipo de tuits. A veces uno no tiene que pensar igual que el otro, pero sí respetar", ha apuntado.