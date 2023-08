Malena Gracia aprovecha el 20 aniversario de su canción 'Loca' para pedir trabajo: "Echo mucho de menos la televisión, quiero volver"

Malena Gracia celebra los 20 años que ha cumplido su exitoso tema 'Loca', una canción que continúa siendo muy habitual en las fiestas pese a las dos décadas que han pasado desde su estreno.

Para festejar la señalada fecha, la cantante ha visitado Así es la vida este jueves, donde ha hablado del hit, el cual también ha interpretado en el plató.

"Me habéis hecho un homenaje y me ha encantado. Gracias", ha expresado la artista. "Esta me la siguen pidiendo siempre en los conciertos", ha apuntado sobre 'Loca'.

Gracia ha hablado de los inicios con esta canción: "Llevaba muchos años luchando, porque esta carrera sabemos que no es fácil. Yo estaba en Telecinco cuando me descubrieron, y fue una alegría, porque soy muy trabajadora".

Según ha contado la cantante, 'Loca' surgió de un desamor. "Cuando te rompen el corazón es mejor mirar hacia delante, nunca mirar para atrás", ha defendido.

Pese a que continúa dando conciertos y actúa en festivales, ha hecho un llamamiento a la cadena: "Echo mucho de menos la televisión, quiero volver".

Por esta misma línea, ha confirmado que no tendría problemas en entrar en un reality. Además, Malena Gracia ha defendido que no se le ha valorado mucho en la profesión.