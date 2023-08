Quién es Alberto Rey, el periodista que analiza cine y series desde el humor en 'Zapeando'

Escritor, periodista, presentador, colaborador y podcaster. Todas estas cosas es Alberto Rey, el experto que comunica sobre cine y series por diversos medios.

"A veces me lees, a veces me escuchas y a veces me ves. Series, cine y cultura a granel", así se describe el periodista en sus redes sociales. Aunque ha comentado que le viene grande la etiqueta de 'crítico', lo cierto es que el comunicador analiza a la perfección el contenido audiovisual que se estrena.

El especializado en cine y series colabora con medios escritos como Esquire, Icon y Vanity Fair, GQ y El Mundo, entre otros. En esta última cabecera Allí firma desde hace ya bastantes años el blog 'Asesino en Serie'.

De hecho, Alberto Rey colabora desde 2015 en los programas especiales de los premios Emmy, Óscar y Globos de Oro en Movistar+, como Likes y Pool Fiction.

En los que respecta a radio y televisión, el periodista se ha dejado ver y escuchar en TVE, Canal+, Onda Cero y la cadena SER. Además, desde 2022 el periodista trabaja habitualmente en espacios de RNE y Zapeando, programa de La Sexta.

El estilo tan cercano del periodista hace que su contenido forme parte así de programas de entretenimiento. Por su parte, cabe destacar que Alberto Rey es miembro del jurado del Festival de Televisión de Vitoria.