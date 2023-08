Qué ha sido de 'Los Sindulfos', el cuarto equipo que más dinero se llevó en '¡Boom!'

Los mejores equipo de ¡Boom! han sido Los Lobos, Los RockCampers, Los Dispersos y Los Sindulfos, y eso que los dos últimos no llegaron a llevarse el bote, pero sí una buena cantidad de dinero.

El equipo de Los Sindulfos estaba formado por Jesús Cuartero, Miguel Anchel, Raúl Alcubierre y Vicente Simón, que llegaron a acumular 798.000 euros en su paso por el espacio presentado por Juanra Bonet (174 programas), convirtiéndose, además, en el cuarto con más dinero ganado.

Entre lo que se quedó Hacienda y lo que se tuvieron que repartir, les quedó un pellizco para cumplir alguno de los caprichos que tenían en mente antes de participar.

Y es que los aragoneses no pensaban en durar tanto cuando llegaron al programa en diciembre de 2021, pero, tras ser eliminados en agosto de 2022.

'Los Sindulfos' y Juanra Bonet, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Siguieron con sus vidas

"De momento he realizado algún viaje que otro. De hecho, el último programa de ¡Boom! me pilló en Transilvania, que siempre me había hecho ilusión ir al castillo del conde Drácula”, comentó Jesús.

Con el dinero del premio, Miguel señaló que "me gustaría hacer algún viaje de esos que son eternamente aplazados y, sobre todo, disfrutarlo con mi gente cercana".

Miguel, de ‘Los Sindulfos’, en ‘¡Boom!’. ATRESMEDIA

"Como capricho me compré un reloj automático al que hacía tiempo que le seguía la pista. Quería que se convirtiera en el testigo de ese tiempo que vivimos. Un anacronópete de muñeca", destaca Raúl.

Vicente, por su parte, invirtió el dinero del premio del concurso de Antena 3 en renovar "una casita que tengo en mi pueblo, Villanueva del Rebollar de la Sierra, en Teruel".

Vicente, de 'Los Sindulfos', en el programa 'Boom'. ATRESMEDIA

El fin de '¡Boom!'

Como otros concursantes del programa de Atresmedia, Los Sindulfos también lamentaron la retirada de la parrilla del concurso que les había dado tantas alegrías.

"Lo vivo como una pérdida, como algo en lo que has dejado una parte muy bonita de tu vida y que su recuerdo, poco a poco, se irá borrando", aseguró Miguel.

"Que haya estado ocho años en antena era un signo evidente de que estábamos ante un programa estupendo. Resistir tanto está al alcance de muy pocos", añadió Jesús.

Raúl siempre recordará las tardes, cuando sus hijas eran más pequeñas, que se ponían delante de la televisión muy atentos a las bombas del programa: "Creo que era un espacio que entretenía y hacía feliz a mucha gente".

Por último, Vicente señaló que "me dio pena especialmente al saber qué sería del equipo de profesionales fantásticos que, a diario, se esforzaban por poner en pie el programa".