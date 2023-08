España está viviendo uno de los veranos más calurosos de su historia, con episodios de temperaturas extremas y olas de calor en las que los termómetros han llegado a marcar más de 40ºC en distintos puntos del territorio nacional. De hecho, esta semana han destacado los 42,8ºC de Málaga y los 40ºC de Andújar. Sin embargo, la diferencia de presión entre el anticiclón de Azores y la borrasca Patricia provocará un desplome térmico de unos 10 grados centígrados, en comparación con los valores registrados en días anteriores, en varias capitales de provincia, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas máximas descenderán este jueves en el norte del país y se alcanzarán valores de entre 21 y 25 grados en ciudades como Oviedo (21), Vitoria, Lugo, Pamplona y Santander (22), Bilbao, Pontevedra y León (24) y Logroño (25 grados). Las mínimas, por su parte, bajarán hasta los 9 grados en León, y no muy lejos estarán Burgos (11), Palencia y Vitoria (12), Ávila, Lugo, Pamplona, Valladolid y Zamora (13) y Pontevedra, Salamanca y Soria (14). No obstante, este descenso no se notará en zonas del interior sudeste, en el valle del Guadalquivir y en Málaga. Además, en ciudades como Córdoba o Murcia se alcanzarán los 39 grados.

Las previsiones apuntan a que podrían registrarse precipitaciones en puntos de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. En general, estas lluvias no serán abundantes pero sí podrían prolongarse durante el resto del día en el Cantábrico oriental. También podrán registrarse tormentas localmente fuertes en Tarragona, sur de la Comunidad Valenciana y oeste de Baleares. Los vientos que entran del noroeste provocarán fenómenos costeros en Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, y País Vasco y en el norte de Canarias no se descartan lluvias débiles aisladas en las islas de mayor relieve, así como también la entrada de calimas altas.

Viernes de descensos en el interior

El viernes también se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en el nordeste de Cataluña y en el archipiélago balear. También hay probabilidad de precipitaciones intensas y/o persistentes en el cantábrico y de chubascos dispersos en el sudeste y en la Comunidad Valenciana. Por su parte, en la provincia de Málaga resultará probable que se produzcan precipitaciones débiles.

Las temperaturas subirán en el tercio oeste de la península y bajarán de manera notable en el interior sudeste, ibérica oriental y también en los Pirineos. De hecho, se prevé que desciendan hasta en ocho grados en comparación con los valores registrados este jueves. Sin embargo, a pesar del descenso térmico, en el valle del Guadalquivir y en la provincia de Huelva el mercurio podría superar los 35 grados centígrados. En cuanto a los vientos, estos soplarán de componente norte en gran parte del territorio peninsular y serán de poniente rolando a levante en el Estrecho. En Canarias soplarán vientos alisios fuertes.

Sábado de madrugada fresca y tarde calurosa

El sábado los cielos estarán poco nubosos en general y existe la posibilidad de que se produzcan algunas lluvias débiles en Cataluña, Baleares y en las regiones cantábricas. En el archipiélago canario los cielos también estarán poco nubosos. Asimismo, cabe destacar que soplarán fuertes vientos en el Ampurdán, en el archipiélago balear y en el Estrecho, pero en el resto del país serán flojos y variables.

La madrugada será bastante fresca en ciudades como Burgos, León, Soria o Teruel donde las mínimas podrían llegar a estar por debajo de los 10 grados centígrados. Sin embargo, durante el día las temperaturas irán aumentando y en ciudades como Badajoz, Sevilla y Córdoba el mercurio marcará temperaturas en torno a los 40 grados.

Domingo de subidas en el sur

El domingo el sol brillará en casi todo el país, puesto que los cielos estarán despejados. De hecho, solo se esperan intervalos nubosos con posibilidad de algunas precipitaciones en noreste peninsular, en el archipiélago balear y en algunos puntos del cantábrico. Además, las previsiones apuntan a que podrían haber nieblas matinales en la parte alta del Ebro y en el interior de Galicia y que durante la tarde podrían producirse tormentas en Cataluña.

Durante el último día de la semana las temperaturas continuarán subiendo en el sur y bajarán en el norte del país. Tanto en el sur de Extremadura como en el valle del Guadalquivir los termómetros volverán a alcanzar los 40ºC. En cuanto a los vientos, soplarán del noreste en las vertientes atlántica y cantábrica, tramontana en el Ampurdán y en las islas Baleares, cierzo en el Ebro y levante fuerte en el Estrecho de Gibraltar.