La familia de Mario Biondo asegura que el documental de Netflix utilizó "métodos poco éticos y torticeros" y que fueron "engañados"

Este jueves se ha estrenado el documental Las últimas horas de Mario Biondo, un formato de Netflix que supuestamente recoge detalles del caso del homicidio para unos y sucidio para otros, del cámara italiano Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva.

El documental no está carente de polémica y en el centro de la misma está Guillermo Gómez, representante de Raquel Sánchez Silva hasta el año pasado, que es el productor del documental y además, uno de los testimonios que más tiempo ocupa en la serie.

Esto es algo que la familia desconocía cuando aceptaron participar, pues quienes les contactaron fueron miembros de la productora especializada en podcast española The Voice Village, para la elaboración de una ‘docuserie’ sobre el caso de su hijo.

Ahora, el bufete de abogados Vosseler Abogados ha emitido un comunicado en el que aseguran que los padres de Mario Biondo, sin saber quién estaba detrás del documental, acabaron "revelando información muy sensible e incluso entregando documentación - hasta ese momento confidencial- para la elaboración del documental".

"Es muy difícil para una madre perder a un hijo, pero aún peor es sentirse utilizada por quien se aprovecha de tu dolor", dice al respecto la propia Santina D’Alessandro en un vídeo subido a redes hoy mismo.

"Poco después de ser entrevistados y cuando su colaboración ya había finalizado, Santina y Pippo descubrieron que la producción del documental había pasado a ser realizada por la empresa Manguera Films, uno de cuyos responsables directos era y sigue siendo Guillermo Gómez, ex mánager de Raquel Sánchez Silva, viuda de Mario Biondo", dice el comunicado de los abogados.

"Cuando puse al descubierto mis sentimientos para hablar de mi hijo y de su muerte nunca hubiera imaginado que detrás de esto estaba el exrepresentante de Raquel. Me engañaron", expresa la madre del fallecido.

"La Sra. D’Alessandro y el Sr. Biondo nunca hubieran colaborado con la ‘docuserie' sobre la muerte de su hijo de haber sabido quién se encontraba detrás de su producción", dice el comunicado. De hecho, la familia declinó aparecer a posteriori, pero ni Netflix ni la productora accedieron a eliminar sus testimonios.

"Para poder acceder a la familia y que ésta cediera documentación e información sensible, se han utilizado métodos poco éticos y torticeros", dice el bufete.

"Vosseler Abogados estudiará y valorará la posibilidad de plantear las acciones que considere oportunas ante la posible parcialidad, si la hubiere, en la producción, basada en inexactitudes, inconcreciones o manipulaciones de la información facilitada por la familia de Mario", advierten.

Un contra documental

No es la única advertencia de la familia frente al estreno del documental. Óscar Tarruella, expolicía de homicidios, criminólogo y asesor de la familia Biondo, aseguraba a la revista Lecturas que está "en contacto con la familia y hay sobre la mesa diferentes plataformas interesadas en hacer el contra documental, todo eso son cosas que van despacio, tanto en el terreno judicial como en el resto, me siento David contra Goliat, pero no voy a parar de defender nunca lo que creo que es justo".