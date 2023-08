El supuesto veto de Telecinco a Kiko Rivera se cuela en un debate de 'Y ahora Sonsoles': "La familia ya no lo tiene fácil para reconciliarse"

Como suele ocurrir cada 2 de agosto, la crónica social pone el foco en una de las personalidades más conocidas de nuestro país: Isabel Pantoja. La tonadillera celebró su cumpleaños este año tranquila, en Cantora, pero enfrentando -como viene haciendo desde hace un tiempo- las desavenencias familiares, un hecho que se comentó este miércoles en Y ahora Sonsoles, así como el efecto que ha tenido en el clan el supuesto veto fijado por Mediaset.

Los tertulianos hablaron de la situación personal de la tonadillera, que recientemente vivió un susto con la hospitalización de Kiko Rivera, quien fue operado del corazón. El hijo agradeció que su madre estuviera a su lado, especialmente después de su distanciamiento de los últimos años. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y en la familia sigue habiendo diferencias.

Rebeca Haro opinó que, "definitivamente", este fue "el cumpleaños más triste de la tonadillera". Por sus parte, Dani Carance, señaló la enemistad entre la cantante y su hija, Isa Pantoja.

"En familia está, pero está con su hermano. También es normal que su hija no vaya a Cantora a felicitar a su madre, porque está el tío y no lo puede ni ver. Y el otro, como es como es, ni se le espera", explicó. El tertuliano se refería a la influencer y a Agustín Pantoja.

Los colaboradores del espacio conducido por Sonsoles Ónega coincidieron en que una vía para solucionar los desencuentros de la familia siempre había sido su participación en los platós de Telecinco. Sin embargo, al ya no poder participar en los programas con el cambio de directiva, la tensión familiar ya no podría aliviarse tan fácilmente.

"Ahora ya no tienen oportunidad de reconciliarse, porque como ya no tienen canal de televisión que les contrate, porque están vetados y demás", apuntó Pilar Vidal, que considera que la familia está "desestructurada", lo que da "mucha pena". Los tertulianos del programa de Atresmedia no profundizaron en las medidas tomadas por la competencia.

No obstante, estas palabras llegan después de que el Dj aclarara que no pensaba volver a participar en ningún programa de Mediaset después de intervenir a menudo en programas como Sálvame -espacio que tampoco existe en Telecinco-. "Hace mucho tiempo que con vuestro dinero no podéis comprarme, porque los mejores tesoros que tengo en esta vida no se pueden comprar", expresó.