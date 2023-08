Claves y controversias en el caso de la muerte de Mario Biondo

El 30 de mayo de 2013 se encontró el cuerpo sin vida de Mario Biondo, cámara de televisión en programas como Masterchef, Acorralados o Supervivientes, reality en el que conoció a la que fue su esposa y posteriormente, su viuda, Raquel Sánchez Silva.

El informe del forense español determinó que había sido un suicidio y la jueza española en la que recayó el caso lo cerró sin posibilidad de reabrirlo en un tiempo muy corto para los usos y costumbres de la justicia en España.

El caso ha vuelto a la actualidad a raíz del estreno en Netflix del documental Las últimas horas de Mario Biondo, que ahonda en el caso desde la perspectiva del exrepresentante de Raquel Sánchez Silva, que es el productor ejecutivo y uno de los principales testimonios.

Suicio o asesinato, es un caso lleno de contradicciones, lagunas y cuestiones extrañas que dan pie a la duda por unos y por otros. Repasamos algunas de esas claves del caso.

Desde fuentes no identificadas corrió el rumor de que la muerte había sobrevenido por un juego de asfixia autoerótico (el representante de la presentadora citó a puerta cerrada a cinco medios de comunicación para dar una versión de los hechos), y los textos judiciales se basan en los movimientos de la tarjeta de crédito del finado para situarle en un cajero y en un club de alterne la noche en que murió.

Todo habría quedado ahí si no fuera porque la familia de Mario Biondo, sus padres, hermano y hermana, comenzaron a investigar por su cuenta para averiguar si como ellos creían, no fue un suicidio.

Aunque en España se cerró como un suicidio, la justicia italiana acabó por determinar que pudo ser un asesinato. El juez de instrucción Nicola Aiello, de Palermo, cerró también el caso en Italia, ante la imposibilidad de seguir investigando por el tiempo transcurrido, casi 10 años, pero dejó claras sus conclusiones.

"Los elementos extraídos del expediente del Ministerio Público desmienten la tesis del suicidio y apuntan a que Biondo fue asesinado por una mano desconocida y posteriormente colocado en una posición capaz de simular un suicidio", aunque deja claro que es "una verdad que se hizo imposible de encontrar debido a los retrasos en la investigación atribuibles a las deficiencias de las investigaciones iniciales".

El caso es extremadamente complejo por las muchas autopsias, 3, que se han realizado y que en muchos aspectos se contradicen entre sí, como lo hacen los hechos probados. Veamos algunos de ellos.

El cuerpo de Biondo se encontró "en posición erguida, apoyado de espaldas en la librería, con las piernas ligeramente flexionadas y sus pies tocando el piso; estaba vestido, con camiseta y pantalón perfectamente colocados", recoge el informe italiano basado en las fotografías que le enviaron desde la judicatura española. Solo 9 imágenes de decenas que figuraban como hechas en el escenario de la muerte.

El hecho de que Mario Biondo no estuviera desnudo (llevaba el pantalón de pijama puesto) parece poner en entredicho la teoría del juego autoerótico. Los favorables a la teoría de la ejecución por asfixia y posterior imitación del suicidio se apoyan en el hecho de que en la estantería no hay nada movido, a pesar de que debió haber estertores por el ahorcamiento. Fotos, plumas y otros objetos de difícil equilibrio están bien colocados.

La autopsia española recoge una ahorcadura con una pashmina con nudo posterior, que en las imágenes puede verse que está por encima de la cabeza y lejos de la nuca. Las autopsias posteriores recogen marcas de ahorcamiento diferentes, con surco de ahorcadura en la parte posterior del cuello, algo que un forense italiano atribuyó a la corbata que se le puso para ser enterrado. La autopsia española no recogió tampoco un golpe en la frente, que se certificó que existía en exámenes posteriores, tras ser exhumado el cuerpo. El estómago y la cabeza del cadáver no fueron exhaminados y también hay contradicciones entre los distintos análisis toxicológicos, determinando unos que había alcohol y cocaína en el cuerpo y otros que "no era consumidor habitual de cocaína".

Una vecina que se cruzó con él a eso de las 20.30 horas dijo en un primer momento que le encontró distante y en una declaración posterior se contradijo diciendo que hablaron animadamente y que a eso de las doce, escuchó gemidos de un hombre en la casa del fallecido.

Sobre la reconstrucción de la noche de autos, figura una llamada de Mario Biondo a las 4.25 de la madrugada a su mujer, aunque el forense determinó la hora de la muerte en el lugar de los hechos a las 4 de la madrugada, una hora que luego se matizó a las 6 tras la autopsia.

Además, se recogen los movimientos bancarios de la tarjeta de crédito de Biondo, que según los mismos sacó 110 euros en un cajero, pero no existen las imágenes de seguridad del mismo, que probarían que fue él quien hizo ese movimiento. Tampoco se encontró el dinero.

Según los extractos bancarios, Mario Biondo realizó pagos en un club de alterne, a eso de las 12 de la noche, un lugar en el que nunca antes había estado. En el documental de Netflix dos supuestos testigos no identificados y con la voz distorsionada, dicen, 10 años después, que recuerdan a Mario y que "iba mucho al baño". La familia dice haber averiguado que el día que murió Mario Biondo no había un encargado, que fue quien declaró, sino una encargada, de la que no se sabe nada.

Antes, a las 20.20 horas Mario había llamado a un individuo que supuestamente era un traficante. Éste no fue localizado ni interrogado en España, pero sí en Italia, donde declaró que conocía a ambos miembros del matrimonio. De hecho, figuraban SMS de él en el teléfono de la viuda, según la justicia italiana.

En cualquier caso, Óscar Tarruella, criminólogo y exagente de homicidios, perito de la familia y uno de los principales defensores de la teoría del asesinato, se pregunta por qué el atestado que realizó la Policía Nacional sobre la noche de autos (del Grupo VI de Homicidios de Madrid) no se ha entregado ni a la familia ni a la justicia italiana.

Las horas en las que ocurrieron los hechos también están llenas de contradicciones, con diferentes testigos que situan las cosas en momentos diferentes. Una de las más llamativas es que la asistenta que encontró el cadáver de Mario (la enviaron a la casa al ver que no respondía llamadas) dijo que llegó al domicilio a las 16 o 16.30 h, pero la Policía Local recibe la llamada de auxilio a las 17.10. Otros testigos dicen haber visto a la asistenta nerviosa mucho antes, sobre las 12 o las 13 horas, como recoge Tarruellas en Diario de un agente de hocicidos.

Mario Biondo buscó en su ordenador diversas cuestiones aquella noche, sobre la impotencia por cocaína, sobre su esposa... pero en su ordenador fue instalado un programa de control remoto y se le cambió la contraseña tras morir su propietario y cuando se le entregó a la familia se habían borrado casi un terabyte de datos.

Muchas más son las contradicciones que la familia, los informes, las autopsias, los testimonios y demás hechos arrojan sobre un caso que está lejos de dejar de ser noticia.