Quién es la 'tiktoker' Dixie D’Amelio, hermana de Charli D’Amelio con su propia carrera

Dixie D’Amelio ha sabido aprovechar su repentina llegada a la fama, hace apenas tres años. El éxito en TikTok de su hermana, Charli D’Amelio, se ha convertido en una gran oportunidad para demostrar su propia personalidad.

La tiktoker navega entre el gran entramado de la marca familiar, con reality incluido, y el deseo de alejarse por completo del público infantil que atrae su hermana. Por eso, se caracteriza por un look y sonido con el que dejar claro que es la hermana mayor.

Así fueron los comienzos de Dixie D'Amelio

Dixie Jane D’Amelio nació el 12 de agosto de 2001 en Connecticut, hija de un senador republicano y una fotógrafa. Tres años mayor que Charli, se graduó del instituto en 2020, justo cuando la fama de las dos empezó a subir.

Ambas comenzaron en Musical.ly y continuaron en TikTok subiendo vídeos de baile o maquillaje. Dixie fue aceptada en la universidad de Alabama, pero nunca llegó a ingresar. Eso sí, formó parte de la conocida Hype House, una casa de tiktokers donde todos residieron juntos durante un corto periodo de tiempo para hacer contenido

En 2020, pues, ya tenía decidido su futuro: cantante. Publicó su tema Be Happy y, desde entonces, numerosos singles. En 2022 sacó su primer disco, a letter to me, y, actualmente, cuenta con más de medio millón de oyentes mensuales.

Al mismo tiempo, ejerce de influencer y modelo, con un gran sentido de la moda con el que también ha conseguido diferenciarse de su hermana y formar parte de una nueva empresa de zapatos llamada D’Amelio Footwear.

La empresa familiar no deja de crecer y Dixie se está posicionando como artista independiente, incluso actriz, que, al mismo tiempo, no pierde la oportunidad de seguir creciendo el imperio.

Tiene 22 millones de seguidores en Instagram y 37 millones en TikTok, con más de tres billones de 'me gustas'. Y, por si el reality que tiene fuese poco, también combina en su canal de YouTube vídeos musicales con vídeos sobre su vida ante 6 millones de suscriptores.

La vida personal de Dixie

Dixie D’Amelio ha aprendido pronto que la fama no combina bien con las relaciones. Por eso, en los últimos años se ha vuelto cada vez más recelosa de su intimidad, tras dos públicas relaciones y rupturas.

Su primera pareja conocida fue el también influencer Griffin Johnson, con quien salió un par de meses antes de que los rumores de infidelidad empezaran a perseguirlos.

En el momento, Dixie confirmó discretamente en las acusaciones y aseguró que se había sentido humillada, generando un gran drama en las redes sociales alrededor de sus personas.

La polémica paró cuando los rumores empezaron a señalar que Dixie había comenzado a salir con Noah Beck. Con esta relación, Dixie tardó mucho más en confirmarla y se mostró muy discreta en redes sociales.

Aun así, los rumores de infidelidad también la persiguieron. En 2022, tras dos años de relación, aseguraron que habían decidido que la relación fuera "completamente privada". Una manera de callar los rumores de ruptura tras meses sin publicar contenido juntos.

No obstante, el corte de pelo de Dixie a finales de 2022 y la ausencia de Noah en su cumpleaños levantó muchas más sospechas. Finalmente, fue en el reality donde la pareja confirmó su ruptura tras dos años de relación.

Desde entonces, Dixie ha sido relacionado con varios hombres, pero nada se ha confirmado. El último rumor asegura que podría haber empezado a salir con el jugador de hockey llamado Trevor Zegras.