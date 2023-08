Quién fue Carmen Russo, ganadora de Supervivientes 2006 y madre a los 53 años

Carmen Russo (Génova, Italia, 1959) fue una modelo, actriz, presentadora y vedette italiana que se ganó un hueco en las pantallas españolas gracias al programa VIP Noche, en el que hizo labores de presentación durante la temporada de 1991.

Casada con Enzo Paolo Turchi desde 1987, la actriz ha protagonizado muchas películas cómicas y comedias eróticas, como Más buena que el pan o 5 marines para 100 chicas. Además, fue portada de Interviú en 1991, año en el que triunfó en el programa de Telecinco.

La italiana acudió a la versión de Supervivientes de su país natal en 2003, aunque fue en la primera edición del concurso en Telecinco (Supervivientes: Perdidos en el Caribe) donde se proclamó ganadora. Participó junto a otros famosos, como Pipi Estrada o los exconcursantes de Operación Triunfo Verónica Romero y Jesús Manuel.

En el reality, Russo perdió la cordura por culpa de la soledad. Fue la segunda expulsada y, por tanto, enviada al palafito. Aguantó durante siete semanas sobreviviendo sola hasta ganar. Aunque no tan sola, pues bautizó a un coco con el nombre de Enzo -el de su marido-, con el que hablaba a todas horas.

Sus últimas apariciones

El último proyecto donde Russo aparece como actriz es en la película italiana Sono solo fantasmi (2019), una comedia de terror dirigida por Christian De Sica. Antes de eso actuó en la serie española El chiringuito de Pepe, en el año 2014.

Aunque su última aparición en televisión fue este mismo año, cuando se dejó ver en la versión canaria de Gente Maravillosa, presentada por Eloísa González. La actriz y cantante fue madrina del programa, donde, además, habló sobre María, su hija.

Madre a los 53 años

Carmen Russo fue madre a los 53 años en el año 2013. La italiana y su marido tuvieron complicaciones para poder tener un bebé de forma natural, por lo que recurrieron a la reproducción asistida.

"Me han dicho que soy egoísta porque quería y una hija y no he pensado en ella cuando crezca", se quejó en Gente Maravillosa el pasado mes de marzo. "Es lo mejor que me ha pasado en la vida", concluyó sobre María. Allí, la invitada lanzó un mensaje: "Nunca es tarde, por favor a todos". Esto fue apoyado por la presentadora: "Nunca se es demasiado mayor".