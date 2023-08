Tu horóscopo diario: jueves 3 de agosto de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 3 de agosto de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Día de paz y tranquilidad, y esta será la tendencia tanto si estás disfrutando de unas merecidas vacaciones como si estás en tu trabajo. Va a ser un buen día para ti, pero esto también ocurrirá porque tú te encuentras bien y ves el futuro con optimismo. La vida íntima y familiar también hoy te traerá placeres y alegrías.

Tauro

Excelente momento de realización para ti, tanto si se refiere a asuntos de trabajo o cuestiones de tipo personal. Júpiter está en tu signo y en un excelente estado cósmico, empujándote a que disfrutes de una semana afortunada, placentera o feliz. Este es un buen momento para que pongas en marcha proyectos e iniciativas.

Géminis

Llega un cambio muy favorable a tu vida y al mismo tiempo se termina un ciclo de gran inestabilidad o de cierta esterilidad. De repente tu suerte cambia de manera favorable y tus energías vitales e intelectuales se van a poner en positivo. Momento ideal si tienes proyectado algún viaje o abrirte a nuevos ambientes.

Cáncer

Estos días te estás dejando atrapar por las emociones, sueños y fantasías, aunque te desenvuelvas estupendamente de cara a las demás personas, sin embargo, tu verdadero ser está metido en tu mundo interior. Por fortuna las cosas no te van a ir mal, incluso te irán mejor que antes, sobre todo en los asuntos mundanos.

Leo

Inquietud o preocupación por asuntos relacionados con la familia, la vida íntima, padres o hijos. Te van a dar una noticia que te dejará preocupado y quizás no pases un día todo lo bueno que desearías. Sin embargo, al final descubrirás que la situación no es tan preocupante como te habían dicho o tú mismo has pensado.

Virgo

Muchos problemas, agobios, tensiones o preocupaciones durante la primera parte del día, pero que luego poco a poco se irán solucionando o encauzando a lo largo de la segunda, y esto te sucederá igual si estás trabajando como si te encuentras en tus vacaciones. Es un día un poco estresante, pero que va a terminar bien.

Libra

Te espera un día de sorpresas aunque afortunadamente para bien. Tú esperas que el día vaya en una dirección determinada, pero en realidad va a ir en otra muy distinta y bastante mejor. Recibirás una llamada o una visita de alguien a quien quieres mucho y de quien no esperabas saber en este momento. Gran alegría.

Escorpio

La Luna y Saturno van a unir sus fuerzas y esto favorecerá que caigas fácilmente en situaciones depresivas, incluso aunque no haya razón real para ello. Sin embargo, también otra parte de ti se mostrará extremadamente luchadora y te sobrepondrás de cualquier bajón emocional o material. El día al final terminará bien.

Sagitario

Hoy deberías tener precaución con el dinero porque los gastos se te podrían disparar o también, en el caso de que hicieras una inversión o alguna otra operación de tipo económico, podría salirte mal o simplemente ir por caminos distintos a como tú lo esperabas. Es probable que recibas alguna mala noticia económica.

Capricornio

Te encuentras viviendo un periodo afortunado o por lo menos mucho mejor de como te iban las cosas desde hacía realmente mucho tiempo, y por ello no solamente las cosas te saldrán bastante bien, sino que además ahora incluso vas a poder escoger el camino que quieres seguir y desechar aquello que no te apetece.

Acuario

Sé prudente con los éxitos que vas consiguiendo y los cambios favorables que vas teniendo, no te entusiasmes demasiado, ya que hoy te ves arriba, pero mañana podrías verte abajo. Guarda las cosas que vayas consiguiendo y procura que los cambios favorables se consoliden, si lo sabes hacer bien lo lograrás seguro.

Piscis

Muchas veces tú consigues grandes éxitos, pero para que los disfruten otros y sin que te des cuenta hay muchas personas que se aprovechan de ti. Ese es el peligro que te amenaza en el día de hoy, por eso aunque te cueste debes tratar de ir más a lo tuyo y disfrutar más de todo lo que has ido logrando con enorme esfuerzo.