Así es Cheíto Monje, el hijo rapero de Camarón de la Isla y La Chispa Montoya

José Monje Junior, más conocido como Cheíto gracias al apodo que le puso su abuela cuando era pequeño, es el hijo más pequeño de Camarón de la Isla, la leyenda del flamenco, y su mujer, Dolores La Chispa Montoya.

No pasó mucho tiempo con su padre, pues Cheíto nació en 1991 y, un año después, el cáncer de pulmón acabaría con la vida del cantaor flamenco más importante del panorama internacional.

Pese a ello, comparte con su padre el nombre y el parecido físico, además de ser artista. Eso sí, se aleja del flamenco para adentrarse en las rimas con ritmos de rap y trap. Escondido tras el pseudónimo de Mancloy, José ha sacado un total de cinco canciones desde el año 2018.

"De chico salió cantando con tres o cuatro años, pero le puso la gente tanta atención que se traumatizó", confesó Dolores Montoya en una entrevista para El Español. "De buenas a primeras me callé un día y no me volvió a salir la voz", aseguraba Cheíto en la misma entrevista.

La realidad es que el pequeño de la familia Monje huye de las comparaciones con su padre, tal y como menciona en su primer single Dicen de mí: "Dicen que tengo que cantar como mi padre, al final salí rapper. [...] No me comparen".

Amigo de Omar Montes

Cheíto es amigo de Omar Montes, quien, además, le presentó a Coke Céspedes, el actual productor del hijo de Camarón de la Isla. En el perfil de Instagram del rapero, ha compartido en varias ocasiones fotos de Montes con sus hijos.

"Tiene humildad y es la viva imagen de su padre", comentaba Omar Montes sobre su amigo y compañero de profesión en el biodocumental de Camarón de la Isla, emitido en Lazos de Sangre (TVE).

Casado y con dos hijos

Actualmente, José Monje Junior está casado con Curra Cortés, con quien tiene además dos hijos: Manuela y Joselito. La familia al completo ha hecho varias apariciones en actos homenaje a Camarón, donde han demostrado estar muy unidos y gozar del arte que un día también compartió su padre.