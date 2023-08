Quién es Samuraï, la artista emergente que ya triunfa en el pop-rock español

Samuraï es el nombre artístico de Aroa Lorente, una artista emergente que presentó su primer EP en 2021, CrushCrushCrush. Desde entonces, la artista ha crecido poco a poco hasta ser una de las promesas del pop-rock alternativo español.

La artista pertenece a Universa Music, y en su primer EP cuenta con cinco canciones: 'Intro: Welcome to Samu's', 'Cafeína', 'Otro Rollo', 'Tirando Balas' y 'No Quiero Pensar'.

La que destaca por encima del resto de canciones es 'Tirando Balas', esta última con más de dos millones de reproducciones gracias a su sonido tan fresco con toques electrónicos.

La música, mezclada con las letras cañeras y sinceras de sus canciones, su estilo punky y su carácter desenfadado es la mezcla perfecta que ha permitido a la madrileña calar en el público joven.

Samuraï cuenta con un estilo musical que recuerda al de los 2000. Siempre con su voz como protagonista, sus canciones responden a ritmos de pop alternativo con gran presencia del bajo y la batería.

De ahí, la artista emergente ha pasado a protagonizar colaboraciones con artistas, convirtiéndose los resultados en grandes éxitos, como es el caso de 'De charco en charco' junto a la cantante Belén Aguilera.

Los siguientes sencillos de la artista, 'Tiro al aire', 'El principio de algo' y 'Artillería', siguen la misma línea musical y de éxito. La cantante ya se está subiendo a los escenarios, y se la puede ver en festivales como Brava Madrid, Sonrías baixas en Galicia y Bombastic en Alicante.