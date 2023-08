Alberto, un joven que le pidió "magia" a Twitter promocionando su negocio de comida a domicilio, ha conseguido más de cinco millones de reproducciones, y ha pasado de recibir dos pedidos a más de 160 al día

Ahora, se encuentra tan desbordado que busca ampliar su plantilla de su empresa Seventeen. Lleno de emoción, el emprendedor ha conectado con Así es la vida, donde ha mostrado su gratitud con la sociedad.

"No tengo palabras para agradecer a todo el mundo y a los medios de comunicación que se están haciendo eco", ha expresado. Ha contado así un caso muy singular: "Me llamó un chico de Albacete para hacer un pedido que no iba a recoger, pero quería aportar su granito de arena".

"He vuelto a confiar en la humanidad", ha manifestado Alberto. Nunca esperó que un tweet por "necesidad de facturar" iba a funcionar tan bien. "Es muy fuerte la conexión tan fuerte que hemos creado con las pantallas, hemos creado un 'llorerío' increíble'", ha contado desde el humor.

Además, ha confirmado la contratación de una chica en pleno directo, y el programa de Telecinco ha sido testigo del abrazo entre ambos. "Es Manuela, una chica a la que le encanta la cocina y tiene una ambición muy fuerte", ha explicado el creador de la marca Seventeen.

El programa de Telecinco ha conectado, a su vez, con el abuelo de Alberto, quien aportó dinero para que su nieto emprendiera. Emocionado, el hostelero ha animado a todo el mundo a salir de su zona de confort.