Así es Michelle Calvó, la copresentadora del 'Grand Prix': Exjugadora de voleibol y aficionada a las Artes Marciales Mixtas

El Grand Prix está siendo el programa revelación del verano de 2023. Ya sea por nostalgia después de 18 años sin emitirse o por falta de una oferta atractiva en la parrilla de las televisiones, el concurso de La 1 está triunfando.

Este año, Ramón García está acompañado en la presentación del programa por Michelle Calvó (Cristinini narra las pruebas y Wilbur las explica).

La actriz canaria se ha enfrentado, por primera vez, al reto de presentar un programa, y la prueba la está superando con creces, ya que su labor está siendo muy bien recibida por la audiencia.

Michelle Calvó, en el 'Grand Prix'. Rolando Gil

Extensa experiencia en series

Calvó ha participado en numerosas series de televisión en España como Toledo, cruce de destinos, Aída, Bienvenidos al Lolita o Isabel con personajes episódicos.

Pero fue en la ficción de Antena 3 Amar es para siempre donde estuvo más tiempo, dando vida al personaje de Sofía Contreras durante más de 250 capítulos.

Michelle Calvó, en 'Desaparecidos'. Mediaset

Yo quisiera, Secretos de Estado o Madres. Amor y vida han sido otras de las series que ha trabajado, aunque su papel como Sonia Ledesma en Desaparecidos ha sido el que más reconocimiento le ha dado.

Michelle Calvó en la actualidad está grabando la nueva temporada de Entrevías, la serie de Telecinco protagonizada por José Coronado y Luis Zahera, donde interpreta a una luchadora de MMA: "Como no quería tener un doble en las escenas peligrosas, me he aficionado a las Artes Marciales Mixtas".

Michelle Calvó es una gran aficionada al deporte

Además, la canaria suele publicar algunos vídeos en sus redes sociales practicando boxeo, haciendo pesas, bicicleta o usando cualquier aparato presente en un gimnasio.

Y es que el deporte es una parte fundamental en su vida porque, cuando estaba estudiando, jugaba al voleibol, llegando a ser la capitana de su equipo y a dedicarse a ello de manera profesional.