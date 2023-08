'Así es la vida' envía un grupo de Drag Queen a Isabel Pantoja por su cumpleaños: "Las folclóricas son clave para el travestismo"

Así es la vida ha querido celebrar el cumpleaños de Isabel Pantoja nada menos que con un gran regalo: el programa de Telecinco ha enviado un grupo de Drag Queen hasta las puertas de Cantora.

Las ha llevado el propio José Antonio Avilés hasta la finca, donde han comenzado a hacer el show desde la piedra con el nombre del terreno. El colaborador ha insistido en que cantaran, y las tres, al unísono, han entonado Se me enamora.

Una de ellas, Talavera, ha comentado lo que simboliza Isabel Pantoja para ella: "Las folclóricas son muy importantes para el travestismo y desde que empezamos les seguimos la carrera".

Pese a la espera, Isabel Pantoja no se ha acercado a recibir su regalo. "Nos vemos otro diíta porque hoy hacía mucha calor y por eso no nos has recibido", se han despedido las drags.