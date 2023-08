La azafata de Ryanair sancionada tras tener un accidente laboral habla con 'Todo es mentira': "Me han quitado casi 350 euros"

Todo es mentira ha hablado con Laura Caballero, una azafata de la compañía aérea Ryanair que ha tenido que pagar por haber tenido un accidente de tráfico.

La azafata sufrió este accidente de camino al trabajo, por lo que no pudo ir a trabajar. Sin embargo, a pesar de ser la delegada sindical, está sancionada por la empresa.

"El motivo de la sanción es que ellos dicen que yo no he cumplido con el proceso a seguir para informar a la compañía de que no vas a acudir a trabajar", ha explicado para el programa de Cuatro.

Caballero ha especificado: "Ellos establecen unas normas que son que tienes que avisar con dos horas de antelación antes de ausentarte del trabajo". "Evidentemente cuando tienes un accidente, eso no se puede hacer", ha denunciado.

"Como yo tuve el accidente en la autovía, tuve que llamar al 112, protocolos de los accidentes de tráfico. Una de las cosas que hice fue pedir por un grupo de whatsapp en el que están mis compañeros de trabajo que avisasen a la empresa y mandé un audio al borde de las lágrimas diciendo que a mí no me daba la gana de llamar porque tenía cosas más importantes que hacer y la compañía ha utilizado ese audio en mi contra", ha contado Laura.

A partir de ahí, recibió la carta de la sanción al día siguiente de ser elegida representante sindical: "Tuve el accidente un martes, el viernes fueron las elecciones sindicales en las que estuvieron los mismos supervisores que me mandaron la carta, tuvieron empatía conmigo, hablamos con esto, sin ningún problema, con toda la tranquilidad".

"Cuando fui elegida delegada sindical me llega la carta informándome de que voy a tener una reunión disciplinaria para hablar del accidente", ha detallado la azafata.

En cuanto a las consecuencias, Laura ha contado: "La mutua le ha dado el dinero a la empresa porque reconoce que he tenido un accidente de trabajo, pero la empresa no lo reconoce como un accidente laboral".

"De hecho, me han quitado unos casi 350 euros por el día que no fui a trabajar y los dos siguientes. Me han dado un último aviso de que si vuelvo a tener una sanción seré despedida", ha denunciado desde el programa.