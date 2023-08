Qué ha sido de 'Los Dispersos', el equipo que ganó más 1,5 millones de euros en '¡Boom!' pese a no llevarse el bote

Aunque no llegaron a llevarse el bote de ¡Boom!, Los Dispersos (Óscar Díaz, Manolo Romero, Victoria Folgueira y Miguel Ángel Gómez) ocupan un lugar de honor en la historia del concurso.

Y es que los datos de su participación hablan por sí solos: Fueron el segundo equipo con más participaciones, 324, solo superados por Los Lobos; y son el tercer equipo que más dinero ha ganado en el programa de Antena 3: 1.546.400 euros.

Miguel Ángel, de Los dispersos, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Además, todos los miembros del equipo tenían una gran experiencia en concursos televisivos, incluso tuvieron un quinto componente (Rafa Castaño, el último ganador del bote de Pasapalabra) que hizo algunos castings con ellos en lugar de Miguel Ángel.

Manolo ya sabía lo que era ganar más de un millón de euros en un concurso, ya que él fue el primero en llevarse esa cantidad (1.023.000 euros) en 2004 en Pasapalabra cuando se emitía en Antena 3.

Óscar, Victoria y Miguel Ángel pasaron por el plató de Saber y Ganar, siendo el espacio de La 2 el nexo de unión entre los participantes. Además, Miguel Ángel participó recientemente en 25 palabras.

Miguel Ángel, en '25 palabras'. MEDIASET

El destino del premio

Mientras que Manolo decidió guardar el dinero del premio porque ya había destinado el logrado en Pasapalabra para su librería, El Laberinto, aunque sí que se permitió un capricho, un viaje a Nueva York.

Victoria se compró un bajo para montar un laboratorio de restauración, además de una guitarra acústica y la PlayStation 5 (es gran aficionada a los videojuegos), como capricho.

Victoria, de Los dispersos. ANTENA 3

Miguel Ángel prefirió gastar parte del premio en salud y se operó la vista. También se compró un coche de segunda mano, hizo algún viaje y regalos para su familia.

Óscar, por su parte, gastó parte en libros, entradas a festivales, escapadas de fin de semana o alguna celebración familiar, pero la mayoría del dinero decidió dejarlo en el banco.

Óscar, de Los dispersos, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Tristeza por el final de '¡Boom!'

Miguel ángel reconoció sobre el abrupto final de ¡Boom! en Antena 3 que "lo más pena me dio fue que no repartieran el bote final. Echaré de menos a los equipos que duraban mucho".

"Lo que más lo lamento es por toda la gente que trabajaba en el programa, que eran maravillosos y nos lo pasamos genial con ellos, tuvimos una muy buena relación y creamos un vínculo fuerte", afirmó Victoria.

Óscar y Manolo, de Los dispersos, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Óscar señaló que: "Me resultó muy triste que quitaran de la televisión algo que había formado parte de mi vida durante tanto tiempo. Siento que con ¡Boom! se fue un cachito de ella".

"Fue un privilegio que recuerdo con muchísimo cariño", añadió. Por último, Manolo admitió que "no me dio pena que lo quitaran, además, como no tengo televisión en casa, no lo veía".