Terelu Campos sorprendía este miércoles al protagonizar la portada de la revista Lecturas por su entrevista más sincera hasta el momento sobre el estado de su madre, María Teresa Campos.

En ella, la presentadora se ha abierto en canal sobre el cansancio que sufre por el deterioro cognitivo de la periodista y su miedo a llegar a estar ella misma así de enferma.

Este miércoles, Alejandra Rubio ha comentado las declaraciones de su madre sobre su abuela. "A mí también me ha sorprendido", ha expresado la joven.

"Entra más en detalle de lo habitual, pero no ha contado intimidades familiares que no se puedan contar, entonces me ha gustado bastante", ha manifestado Rubio.

La colaboradora ha incidido en la sorpresa que se ha llevado: "Lo que más me ha sorprendido es que se abra en este tema y que profundice más en lo que está pasando en la familia, porque siempre le ha pedido a la prensa que no se hable de este tema ni que se fotografíe a mi abuela".