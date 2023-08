Aitana, sobre su último disco: "Se habla del macho alfa, pero no de la mujer alfa, y me interesaba hablar de esa mujer empoderada"

La cantante Aitana hizo público en marzo el nombre del que sería su próximo disco, Alpha, que saldrá tras su gira por Latinoamérica, sin fecha fija. Será su tercer álbum de estudio después de Spoiler y 11 Razones.

Según ha explicado la artista al medio uruguayo El País, este nuevo proyecto la representa al "100 por 100" como artista. "Parece que en todo este tiempo estuve haciendo Alpha, pero en realidad había estado trabajando en otro disco. Muchas de esas canciones quedaron guardadas en un cajón porque sentía que ya no me representaban, entonces en enero me fui a Los Ángeles e hice casi todas las canciones de Alpha de nuevo", confiesa la catalana.

Con el estreno de Las Babys y Los Ángeles, la joven ha demostrado su gusto por experimentar, ya que no había hecho música electrónica antes. Y es que 2023 ha sido una etapa de cambios para la de Barcelona, mental y profesionalmente: "Todo eso te inspira a componer y a ser una nueva tú; es, de alguna forma, un renacer".

Por ello, ha querido centrar su disco en la Generación Alpha, pasando de la Generación Z, que, según ella, es un tema ya muy "trillado". Además, la figura de la mujer también cobra un papel representativo en este nuevo proyecto musical: "La idea de Alpha me pareció muy potente porque siempre se suele hablar del macho alfa, pero no de la mujer alfa. Y me interesó hablar de esa mujer empoderada que también tiene sus días horribles en los que se siente insegura".

Unos temas con los que Aitana ha querido representar a una mujer poderosa, pero también a una mujer sensible. Lo que está claro es que el álbum de la exconcursante de Operación Triunfo lleva un claro mensaje de autoestima, ese impulso de seguridad que ella ha encontrado cantando en los conciertos.

"Me hace quererme más porque, aunque sea una persona conocida, a veces me cuesta darme cuenta de que mucha gente me quiere. Cuando estoy en un lugar con mucha gente y alguien me pide una foto, digo: '¿Me lo pides a mí?' (se ríe). Todavía me cuesta darme cuenta de lo que he ido consiguiendo", comenta Aitana sobre su experiencia en el escenario.