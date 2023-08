Las 5 razones del fiscal para imputar a Trump por intentar amañar las elecciones... y el 'talón de Aquiles' de la acusación

Ha tardado más días de los previstos, pero finalmente este martes Donald Trump ha sido imputado por haber intentado, presuntamente, revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió frente a Joe Biden. El fiscal especial Jack Smith ha presentado cuatro cargos contra el exmandatario de Estados Unidos. Es la tercera imputación en cuatro meses contra el político y empresario.

El país ha llegado a una situación sin precedentes, no sólo porque Trump fue presidente del país, o sea, su primera autoridad, sino porque pretende volver a serlo. Es, con enorme diferencia, el favorito para la nominación del Partido Republicano y las encuestas le sitúan empatado con el presidente Biden en una hipotética repetición del duelo electoral de 2020.

Esta nueva acusación contra el político republicano toma forma en un documento de 45 páginas titulado Los Estados Unidos de América contra Donald J. Trump. Tanta es su trascendencia, que este martes se convirtió en pocas horas en uno de los documentos más consultados de la historia estadounidense.

Es la tercera imputación en cuatro meses contra el expresidente de EE UU

Y es que, por primera vez, EE UU se dispone a llevar a juicio a un expresidente y además por intentar boicotear su sistema democrático. El fiscal especial alega que Trump violó varias leyes en su intento de anular las elecciones de 2020 porque "estaba decidido a permanecer en el poder" después de perder los comicios.

El fiscal especial, Jack Smith. Jacquelyn Martin / LA PRESSE

Tan grave, único y trascendente que el analista de CNN Stephen Collinson lo describe así: "La acusación detalla un presunto complot claro y escalofriante para subvertir la voluntad de los votantes y cortar la cadena de transferencias voluntarias de poder entre presidentes inaugurada por George Washington dejando a su nación "comandar su propia fortuna" cuando declinó un nuevo mandato en 1796".

Las claves de la acusación

La lectura de las 45 páginas de la acusación formal de Jack Smith se resume en estos puntos clave, que son las razones para imputarlo.

1. Una conspiración de al menos dos meses

Lejos de centrarse en un solo incidente, como la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021, el fiscal especial lo hace en la totalidad de las acciones de Trump durante los dos meses meses posteriores a las elecciones. "A pesar de haber perdido, el acusado estaba decidido a permanecer en el poder", se lee en la primera página del documento de acusación.

El acusado difundió mentiras de que había habido fraude determinante en las elecciones y que en realidad había ganado"

"Así que durante más de dos meses después del día de las elecciones del 3 de noviembre de 2020, el acusado difundió mentiras de que había habido fraude determinante en las elecciones y que en realidad había ganado", dice el texto de los fiscales. Le acusan de perjudicar no sólo al Gobierno y al Congreso, sino a los ciudadanos norteamericanos.

Según ellos, hubo una conspiración criminal que violó varios elementos de la sección 18 del Código de los EE UU. Todo ello habría sido en tres movimientos:

Una conspiración para defraudar al país mediante el uso de fraude y engaño para perjudicar, obstruir y anular la forma en que el gobierno recoge, cuenta y certifica los resultados de las elecciones presidenciales.

de las elecciones presidenciales. Otra para obstruir e impedir corruptamente la certificación de los resultados del colegio electoral por el Congreso el 6 de enero.

del colegio electoral por el Congreso el 6 de enero. Y una tercera conspiración contra el derecho al voto y al recuento de los votos, que entra dentro del estatuto de conspiración contra los derechos.

2. Trump sabía que mentía

La mentira fue la base de la conspiración del expresidente para mantenerse en el poder. Los fiscales aseguran que Trump mintió, pero que, además, sabía que lo estaba haciendo. "Las afirmaciones eran falsas y el acusado sabía que eran falsas", dice el documento.

Las afirmaciones eran falsas y el acusado sabía que eran falsas"

Y continúa: "El acusado las repitió [las mentiras] y difundió ampliamente de todos modos, para hacer que sus afirmaciones conscientemente falsas parecieran legítimas, para crear una intensa atmósfera nacional de desconfianza e ira y para erosionar la fe pública en la administración de las elecciones".

Trump, en un acto de campaña el pasado sábado 29 de julio, en Erie, Pensilvania. LA PRESSE

Smith y su equipo acusan al exmandatario de mentir y hacerse eco de falsas afirmaciones de fraude electoral durante meses, a pesar de que en repetidas ocasiones se le dijo que no eran ciertas. De decírselo, o sea, de darle "consejos sinceros" a Trump, se ocuparon muchos "en quienes confiaba" y que formaban parte de su círculo de confianza. Serían, al menos:

El vicepresidente Mike Pence , quien le dijo a Trump que no había visto pruebas de fraude electoral que hubieran alterado el resultado.

, quien le dijo a Trump que no había visto pruebas de fraude electoral que hubieran alterado el resultado. Abogados de la Casa Blanca nombrados por Trump, que le dijeron "que su presidencia terminaría el día de la toma de posesión en 2021".

nombrados por Trump, que le dijeron "que su presidencia terminaría el día de la toma de posesión en 2021". Altos responsables del Departamento de Justicia nombrados por Trump, que le aseguraron en "múltiples ocasiones" que sus acusaciones de fraude carecían de fundamento.

3. Hubo otros seis conspiradores

La acusación de Smith señala a seis conspiradores anónimos que supuestamente ayudaron a Trump a llevar a cabo su plan para anular ilegalmente los resultados de los comicios. El documento no da sus nombres. Describe a cuatro de ellos como abogados que trabajaban para la campaña de Trump, uno como consultor político y otro como funcionario del Departamento de Justicia.

Según los fiscales, todas estas personas presionaron a los funcionarios de los estados donde las elecciones habían sido reñidas para que ignoraran el voto popular, privaran del derecho a voto a millones de votantes y sustituyeran a los electores legítimos por otros falsos.

Mike Pence y Donald Trump. ARCHIVO

También se les acusa de intentar utilizar el poder del "Ministerio" de Justicia para llevar a cabo falsas investigaciones sobre supuestos fraudes y de presionar al entonces vicepresidente Mike Pence para que alterara fraudulentamente el resultado de las elecciones.

Estas seis personas no han sido acusadas en el presente proceso. A ciencia cierta, no se conocen aún las razones, pero podrían estar cooperando con los fiscales. En todo caso, ha sido incluidas en el documento de acusación para respaldar la tesis de una conspiración. Como le ha dicho a la BBC Aziz Huq, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, "no se puede conspirar con una sola persona, hay que conspirar con otras".

4. Falsos electores legítimos

La acusación alega que Trump y sus colaboradores engañaron efectivamente a individuos de siete estados para que crearan y presentaran certificados afirmando que eran electores legítimos. El objetivo, dicen los fiscales, era crear una "falsa controversia" en el procedimiento de certificación en esos estados el 14 de diciembre de 2020, y "posicionar al vicepresidente (presidiendo el 6 de enero como presidente del Senado) para suplantar a los electores legítimos" por los falsos de Trump.

Alborotadores violentos sin ley invadieron el Capitolio el 6 de junio de 2021 cuando el Congreso votaba para afirmar la victoria electoral del presidente electo Biden sobre el presidente Trump. EP

El documento acusatorio indica que, a partir de principios de diciembre de 2020, Trump y los otros conspiradores llevaron a cabo un cambio de estrategia después de que no lograran convencer a los funcionarios estatales de que no certificaran el resultado correcto. A la hora de describir la trama se cuenta que presentaron demandas judiciales en los estados en los que se estaban organizando los falsos electores como pretexto para justificar el montaje de las listas alternativas.

5. 'Explotaron' el ataque al Capitolio

La acusación alega que Trump y sus cómplices "explotaron" la "violencia" y el "caos" del ataque al Capitolio, continuando sus esfuerzos para convencer a los miembros del Congreso de que retrasaran la certificación de las elecciones ese día, mientras rechazaban las peticiones de que ordenara a los alborotadores que se marcharan.

El documento de los fiscales refiere una llamada telefónica la noche de los disturbios en la que Trump rechazó una petición de su entonces asesor en la Casa Blanca, Pat Cipollone, para que retirara sus objeciones y permitiera la certificación por el Congreso de los resultados de las elecciones de 2020.

También describe las llamadas telefónicas que Rudolph Giuliani, abogado personal de Trump, hizo a miembros del Congreso esa noche. En un mensaje de voz que dejó a un senador estadounidense no identificado, Giuliani le pidió que "se opusiera a todos los estados y lo extendiera un poco como un filibustero", según una línea del mensaje de voz citada en la acusación.

Giuliani, en una audiencia pública por el caso de presunto fraude electoral. TWITTER

Además, la acusación de Smith señala que Trump se negó en repetidas ocasiones a ordenar a los alborotadores que abandonaran el Capitolio.

¿Libertad de expresión?

El talón de Aquiles de la acusación podría ser la libertad de expresión. La Primera Enmienda de la Constitución de los EE UU reconoce como sagrado el derecho de cualquier ciudadano a expresar sus opiniones. Siendo así, el fiscal especial prefiere empezar reconociéndolo.

Como cualquier estadounidense, Trump tenía derecho a impugnar los resultados de las elecciones e incluso a afirmar que perdió por un supuesto fraude electoral, aunque fuera mentira. Smith lo reconoce en el escrito de acusación, pero por eso insiste en que fueron más que opiniones; que fueron un componente clave de una conspiración para anular el resultado electoral.

"Las declaraciones conscientemente falsas del acusado eran parte integral de sus planes criminales para derrotar la función del gobierno federal, obstruir la certificación e interferir con el derecho de los demás a votar y a que se cuenten sus votos", se lee en el documento de acusación.