El asesino confeso de la joven de Girona fingió encontrarse su cadáver y declaró que "solo quería robarle las tarjetas"

El autor confeso del asesinato machista de una joven de 27 años en Girona, con la que había mantenido una breve relación hace siete años y que le había alquilado meses atrás una habitación en su casa, acosaba a la víctima y simuló haberse encontrado el cadáver tras ir a buscarla al no recibir noticias de ella.

Según informan fuentes cercanas al caso, el presunto asesino, Toni M.T. de 29 años, conoció a la víctima, Carla F.G. en el instituto Santa Eugènia de la capital gerundense hace una década y, siete años atrás, habían mantenido una relación durante unos meses hasta que ella inició otra con su actual pareja.

Hace un año, la joven se compró un piso y, para poder asumir el pago de la hipoteca de manera más holgada, accedió a alquilarle una habitación al detenido, que durante esos años le había estado mandando mensajes y haciéndose el encontradizo.

El hombre, que se encuentra en prisión provisional, sabía los horarios de trabajo de la víctima como recepcionista de un céntrico hotel de Girona y, el día del crimen, la esperó en el rellano de la escalera, la atacó cuando abrió la puerta del piso, la agredió sexualmente, la estranguló y le robó las tarjetas bancarias.

Las mismas fuentes detallan que, sobre las 22.30 horas del pasado día 26 de julio, el presunto asesino acabó su turno en la pizzería en la que trabajaba, se cambió de ropa, se puso una sudadera con capucha, mascarilla y guantes y fue a forzar con una tarjeta de crédito el portal del número 11 de la calle Bilbao, en el barrio de Sant Narcís de Girona, donde vivía la joven.

Se escondió en la escalera a esperar a que llegara Carla, a quien su madre acompañaba hasta el portal del edificio porque hacía poco le habían intentado robar dos veces, y los investigadores creen que, cuando abrió la puerta del piso, se abalanzó sobre ella.

El asesino la tiró al suelo, la ató, desnudó, agredió sexualmente y la estranguló para, posteriormente, robarle las tarjetas y el monedero y, para buscarse una coartada, le mandó un mensaje al móvil sobre la una de la madrugada. A la mañana siguiente, se presentó en su trabajo en el hotel, donde le dijeron que no había acudido y no había avisado, algo raro en la joven.

Finge preocupación ante su madre

El ahora encarcelado fue a buscar a la madre de Carla mostrándose preocupado porque no le contestaba al teléfono y no había ido a trabajar y le pidió que le acompañara al piso, del que sabía que ella tenía llaves. Sin embargo, la madre, que según las fuentes consultadas sabía que esta persona hostigaba a su hija, pensó que ella le había evitado y se había escondido para que no la viera en el hotel.

Al ver que no convencía a la mujer, volvió al inmueble, le explicó a la vecina del cuarto piso -la víctima vivía en el tercero- que estaba preocupado por su amiga, de la que no sabía nada, y le pidió que le dejara descolgarse por el balcón. Ya en el domicilio, abrió la puerta del balcón, avisó a los vecinos de que la había encontrado muerta y éstos alertaron a emergencias.

Los agentes de los Mossos empezaron a tomar declaración a Toni M.T., que acabó confesando a uno de los policías que "sólo quería robar las tarjetas y se le había ido de las manos". El testigo pasó a investigado y, durante la reconstrucción de los hechos, confesó que la tiró al suelo y la llevó a la habitación tras practicarle una maniobra de estrangulamiento conocida como 'mataleón'. Los resultados de la autopsia han confirmado la gran fuerza que se había empleado para estrangular a la joven.

También confesó que le ató las manos detrás de la espalda, la desnudó y, en un primer momento, dijo que le había tocado los pechos, aunque después cambió la versión para asegurar que le buscó el latido del corazón.

Obsesionado con la víctima

Las fuentes aseguran que asesino confeso estaba obsesionado con la joven y que, a finales del año pasado, tras unos meses de compartir piso y al dejar ella claro que no quería tener ninguna relación, él regresó a casa de sus padres en el barrio de Santa Eugènia de Girona. La causa está abierta por los delitos de asesinato, robo con violencia y agresión sexual sin penetración, a la espera de conocer los resultados de los análisis forenses.

El abogado Carles Monguilod, quien representa a la acusación particular en nombre de la madre de Carla, ha apuntado que, "con estos delitos, el asesino confeso podría enfrentarse a la máxima pena, la prisión permanente revisable". La madre de la víctima, que era hija única, ha asegurado que se ha personado en la causa "para que le caigan los máximos años posibles".