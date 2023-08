El PSOE y Sumar chocan por los contactos con Junts y otros partidos para negociar la investidura de Pedro Sánchez

El PSOE y Sumar han dejado claro que quieren repetir el Gobierno de coalición pero en el paso previo para ello, la investidura de Pedro Sánchez, han empezado a surgir los primeros roces a cuenta de a quién corresponde entablar contactos con otros partidos y negociaciones tan complicadas con la que se atisba con Junts. Si solo un día después de las elecciones del 23 de julio Yolanda Díaz designó al exportavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, para hablar con ERC y los de Carles Puigdemont, este martes la vicesecretaria general de PSOE, María Jesús Montero, fue taxativa al advertir de que esa tarea le corresponde a los socialistas. Este miércoles, Díaz ha insistido en hacer su parte y hasta ha sugerido que tiene instrucciones de Sánchez para ello.

"Tengo que ser discreta si les digo que yo misma y el señor Asens y Sumar están trabajando tanto en las negociaciones con el PSOE como con otras formaciones que son progresistas y demócratas", ha dicho Díaz en una entrevista en La Hora de la 1, el mismo programa de TVE donde la víspera Montero dejó claro que los contactos corresponden el PSOE.bloque PSOE-Sumar, las negociaciones son cosa de los socialistas.

"Quienes están hablando es el principal partido que conforma el bloque progresista, el PSOE, y seremos nosotros lo encargados de contactar con los grupos políticos y hacer las gestiones, que ya tenemos entrenamiento en esta legislatura", avisó la también ministra de Hacienda en funciones sobre la predisposición de Sumar, que ya quedó claro el 24 de julio y que Díaz ha reiterado este miércoles, además con un mensaje de que quizá ella también tiene un encargo para ello por parte de Sánchez.

"No puedo desvelar nada más porque la discreción es la garantía de que las cosas salgan bien. El designado es el señor Asens y desde el minuto uno estamos trabajando por que haya una investidura", ha dicho la ministra de Trabajo en funciones.

Como decía Montero, Díaz considerado evidente que al PSOE le corresponde negociar, pero también ha añadido que Sumar tiene su papel en la búsqueda de apoyos a la investidura y ha deslizado que no lo hace por su cuenta, sino también por indicación del presidente en funciones.

"Sin lugar a dudas, el PSOE negocia, igual que yo negocio con el presidente del Gobierno y voy a dejar en la discreción las conversaciones que tengo con el presidente del Gobierno y las negociaciones que llevaremos adelante en Sumar, que ya estamos llevando", ha indicado. "A veces las persona en política son importantes y aquí el señor Asens lo es, lo sabe el PSOE".

Déficit autonómico y lenguas cooficiales en el congreso

En lo que no hay discrepancia alguna es en que tanto los negociadores del PSOE como Sumar piden máxima "discreción" sobre los contactos con otros grupos, que deberán desembocar primero en un acuerdo para la Mesa del Congreso el 17 de agosto, en una primer paso para el que el PP tiene sus propios planes, que pasan por hacerse con la Presidencia que la pasada legislatura desempeñó la socialista Meritxell Batet y en la que el PSOE ahora quiere repetir.

El siguiente paso debe ser la investidura -a la espera de saber a quién designará el rey para presentarse en primer lugar, si a Alberto Núñez Feijóo o a Sánchez- y para ello ya se suceden los contactos "discretos" y las ofertas y compromisos públicos, sobre los que el PSOE y Sumar también parecen haber entrado en competición.

Este martes, Montero se comprometió a que, si es investido, Sánchez impulsará la reforma del sistema de financiación autonómica y, dentro de él, de la deuda y déficit de las comunidades. Aunque es una cuestión que podría interesar a otra autonomías muy endeudadas y que adolecen de un ineficiente reparto de los recursos financieros para pagar servicios públicos como la Comunitat Valenciana, la idea se vinculó directamente con ERC y Junts, formaciones imprescindibles para investir a Sánchez, que reclaman una quita.

Este miércoles, Díaz ha planteado otra medida que contentaría a todas las formaciones nacionalistas e independentistas de las que depende que Sánchez sigue en Moncloa y perviva la coalición de Gobierno. La líder de Sumar se ha comprometido a proponer una reforma del reglamento del Congreso para permitir que puedan emplearse allí la lenguas cooficiales. Es decir, catalán, gallego y euskera que hablan los ciudadanos de las circunscripciones en las que se presentan ERC, Junts, BNG, PNV y Bildu.

Escrivá rechaza transferir las pensiones a Euskadi

Como los otros tres partidos, el PNV es una pieza clave para que Sánchez consiga sumar los votos necesarios para la investidura, pero no parece que vaya a obtener una de sus reclamaciones históricas, la transferencia de la Seguridad Social, para gestionar la parte correspondiente a Euskadi.

Los nacionalistas vascos lo volvieron a reclamar en campaña electoral -"los pensionistas de Euskadi van a tener más garantías, mejores pensiones, y van a poder vivir mejor”, proclamó el presidente del PNV, Andoni Ortúzar- pero el ministro en funciones de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha vuelto a dar un 'no' por respuesta en otra entrevista este miércoles.

"No, no, no es posible, hay sentencias del Tribunal Constitucional. Es un tema bastante aclarado, la Seguridad Social es una política única, estatal, y seguirá siendo así", ha zanjado en La Sexta.

Podemos y el Ministerio de Igualdad

Al margen de las negociaciones a varias bandas que el PSOE -y Sumar- tienen ante sí con otros partidos, estas dos formaciones están ya inmersas en la suya propia, para reeditar un Gobierno de coalición, que Díaz ha advertido que deberá "ser mejor" que el de la pasada legislatura. En este caso, el negociador por Sumar es Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales en funciones.

"A Sumar no le vale quedarnos como estamos", ha manifestado Díaz, que también ha reconocido sus diferencias con Podemos y su pretensión de que sus cinco diputados tenga autonomía en el Congreso. "Respeto las decisiones, no las comparto y tengo claro que todas [las formaciones que forman Sumar] van a cumplir el acuerdo que han suscrito" que precisamente excluye tal posibilidad. Además, ha lanzado una advertencia en contra de las tentaciones de bloquear un Gobierno si los morados no tienen un ministerio. "La formación que permita que se repitan [las elecciones] va a ser castigada o reprobada por los ciudadanos".

Por otra parte, Díaz ha dejado en el aire la incógnita sobre qué partido gestionará el Ministerio de Igualdad, que en los últimos cinco años dio lugar a una de las grandes griegas entre los socios de gobierno, particularmente cuando el nacimiento de la coalición con Unidas Podemos dio lugar a que Sánchez le retirara las competencias a Carmen Calvo para dárselas a Irene Montero.

"Lo primero es el qué vamos a hacer y cuando tengamos el qué, vamos a avanzar en el quién. Las personas que estén al frente de ministerios muy importantes lo vamos a hacer de manera consensuada como presidente del Gobierno".