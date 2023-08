Jorge Javier Vázquez vuelve a las redes tras casi dos meses apartado de la vida pública: "Está siendo un viaje emocional muy intenso"

Ya han pasado casi dos meses desde que Jorge Javier Vázquez se despidiese de la vida pública y se apartase porque "el cuerpo y la mente" se lo pedían. Por ello, ha estado todo este tiempo ausente, tanto en televisión como en otros proyectos, y también en sus redes, donde acaba de regresar.

El catalán lleva todo este tiempo de baja por motivos de salud que no se revelaron, aunque se apuntaba a que podría deberse a su salud mental. Durante estas semanas, incluso se perdió la última entrega de sus programas estrella: Sálvame, el 23 de junio, y el del Deluxe, el 14 de julio, ambos cancelados; y Supervivientes, que vivió su final el 29 de junio.

"Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero a veces hay que parar", escribió aquel 3 de junio que se despidió de sus seguidores. "Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso".

Pero lo cierto es que ya está recuperado y ha grabado el piloto de Cuentos chinos, formato que, si le dan luz verde, presentará en la nueva temporada de Telecinco en el access prime time, es decir, compitiendo contra El hormiguero de Pablo Motos.

Tal es su mejoría que el verano está siendo de lo más normal para él, con viajes por distintos puntos del globo. Si primero estuvo en Creta con Paco, su ex y gran amigo, ahora se encuentra en Buenos Aires, tal y como él mismo reveló en Instagram, red social a la que ha vuelto tras casi dos meses sin publicar.

El presentador aprovechó para alabar a la actriz Nacha Guevera, a la cual fue a ver tres días seguidos en su obra de teatro y se emocionó cada vez que pronunciaba su monólogo final.

"El poder terapéutico del teatro en todo su esplendor. Casi diez años que no nos veíamos. Vine por ella a Buenos Aires. Para verla, para agradecerle todo lo que me enseña desde la distancia a través de sus charlas y de sus entrevistas", halagó el rostro de Mediaset. "Está siendo un viaje emocional muy intenso -ayuda la apabullante belleza de Buenos Aires, no cabe duda- que me tiene con la lágrima a flor de piel en todo momento".

Pero también se dirigió a su público en España, al cual volverá a ver más pronto que tarde en televisión: "Pienso mucho en vosotros, en todos aquellos que dedicáis un instante de vuestra vida para escribirme y dedicarme palabras llenas de cariño y de aliento. Gracias siempre. No sabéis cómo me arropan el alma. Os deseo un mes de agosto inolvidable. Hasta siempre".