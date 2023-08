Ares Teixidó se sincera sobre su pasado profesional: "La tele me convirtió en mala persona y no lo soy"

La excolaboradora del debate de Gran Hermano, Ares Teixidó, se ha mantenido siempre a flote a pesar de los golpes que le ha dado la vida. La comunicadora ha hablado con la revista Semana sobre su crecimiento personal y profesional y de cómo le ha afectado la grave diabetes que sufre.

Ares confiesa haberse "renconciliado con el medio" tras una etapa en la que llegó a detestar la televisión, donde ha crecido como comunicadora. "Hay veces en la vida que las cosas que más amas son las que más daño te hacen. A mí me ha pasado con la tele. Hay gente a la que le he deseado el mal y yo no soy mala persona. Eso es lo que me hizo durante un momento la tele, convertirme en mala persona", confiesa la catalana a la revista.

Ahora disfruta de una etapa muy feliz como colaboradora de Zapeando, donde estuvo trabajando años atrás. Y además, acompañada de su novia Bruna Manzoli, quien le ha hecho volver a creer en el amor: "Me ha cambiado la vida. Vengo de relaciones muy tóxicas y entendía el amor como un sufrimiento".

Sin embargo, su camino como periodista no siempre ha estado pintado de rosas. La reportera asegura que su impulsividad e intensidad le han jugado malas pasadas y que por ello estuvo un tiempo en "el ojo del huracán", sobre todo cuando trabajó como tertuliana para Telecinco: "Yo esperaba como agua de mayo que alguien me dijera: 'Oye tía, estoy contigo'".

Su lado más humano

A la televisiva le diagnosticaron una grave diabetes el 15 de octubre de 2018. Pasó de ser "independiente" a ser "insulinodependiente" y a temer en más de alguna ocasión por su vida, según comenta ella. "Llevo toda la vida escuchando a mi madre decir que lo únicamente importante es la salud y recuerdo ese día en el hospital decirle: '¿Y cuándo la salud falla, mamá?'".

La de Lleida lleva tres años en una relación con la influencer Bruna Manzoli. Su romance con una mujer dejó boquiabiertos a sus fans, ya que en el pasado, solo había hecho públicas relaciones con hombres, como la que mantuvo con el humorista David Guapo y con David Bustamante.

No obstante, ahora augura un futuro próspero con su novia, o como ella ha confesado, la mujer de su vida, a la que conoció gracias a su gran amigo, el cantante Álex Casademunt, que falleció hace dos años.