Hallan muerta a una mujer en los escombros de la explosión de un edificio en Valladolid

Los bomberos han encontrado sin vida a una mujer de 53 años en su domicilio, tras una explosión registrada en un edificio de cuatro plantas situado en la calle Goya de Valladolid, un suceso en el que además han resultado heridas doce personas, han informado fuentes del operativo de búsqueda de la víctima mortal.

La mujer ha sido hallada durante la madrugada de este miércoles, en torno a las 5.30 horas, tras una intensa búsqueda desde que se produjo la explosión, que ocurrió poco antes de las 23.00 horas del martes.

Además, un total de 12 vecinos de la calle Goya 32, en Valladolid, han sido trasladados a centros hospitalarios como consecuencia de la explosión registrada en la noche de este martes. Los más graves son un padre que permanece en la UCI y su hijo que está ya en la Unidad de Quemados.

Los bomberos solo buscaban a esta mujer, vecina del segundo piso del edificio siniestrado, que no había podido ser localizada por sus familiares. Su hija había dado la voz de alarma a los agentes policiales al intentar localizar a su madre de forma telefónica tras conocer lo sucedido y no haber obtenido respuesta.

"Hemos perdido todo"

La explosión de gas ha dejado el edificio destruido y todos los vecinos han sido realojados. Marta Blanco, vecina del inmueble, ha narrado la situación de caos que se ha vivido tras la deflagración: "Hemos perdido todo, no sé cómo he salido".

Blanco ocupa el segundo B de este inmueble de cuatro alturas que cuenta con veinte viviendas, uno de los pisos más afectados por la fuerte explosión que, según las primeras pesquisas, se habría producido en la planta baja del número 32 de la Calle Goya.

Esta vecina ha explicado como tras el estruendo ha visto como la fachada principal del inmueble se ha vencido, al igual que parte del muro de la fachada interior y su piso quedaba "totalmente destrozado".

"He podido salir casi rectando por las escaleras, estaba todo lleno de escombros, no sé cómo he salido, hemos pedido todo algunos vecinos", ha relatado, tras lo que ha recordado que de los tres gatos que ocupaban la vivienda con ella sólo se ha podido rescatar a uno.