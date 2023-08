PP y Vox eliminaron tras las elecciones del pasado 28 de mayo la Concejalía de Igualdad en Molina de Segura (Murcia). Este lunes, ambos partidos han denegado una moción del PSOE para mantener el área de Igualdad.

Sin embargo, ya han reaccionado los primeros ciudadanos en contra de la decisión: Fica Martínez y Maruja Vega, conocidas como 'las rebeldes de Molina', son dos mujeres que provocaron tensión en el pleno al protestar por esta decisión.

Por ello, Todo es mentira ha hablado con ellas este martes, y ambas han contado lo que vivieron en el ayuntamiento. "Me dijeron que tenía que salir fuera. Les dije que no, que lo que me tuvieran que decir me lo dirían allí. No tenía por qué irme porque el pleno no había terminado", ha denunciado Maruja.

"Me pidieron el carné de identidad, pero en ese momento no lo llevaba. Me preguntó mi nombre y mi apellido. Se lo dije y le dije que me pusiera en la lista negra si quería, me daba igual", ha proseguido la mujer.

"Lo que no entiendo es que ellos guardias vinieran hacia mí. Cuando empezó a hablar esta mujer había que tener una sangre muy fría para escucharla y estar callado. Empezamos a gritar todos al unísono: 'igualdad'. Todavía se me ponen los pelos de punta", ha contado.

Sobre por qué fueron a por ellas, han opinado: "Yo estaba en la segunda fila y quizás el alcalde me vio decirle a la concejala: 'Saca el abanico y date aire'. Me mandaron a los guardias".

"La cosa empeoró cuando querían sacarme y yo decía que de ahí no me movía. Cuando ya fueron a cogerme para sacarme se levantó mucha gente y ya se armó el jaleo. Buscado por una persona que no se merece ese puesto, porque hay que ser político y educado", se ha quejado Maruja.