Estos son los pasos musicales que ha seguido Chanel tras representar a España en Eurovisión

Corría el año 2022 cuando Chanel luchó contra las críticas al ser proclamada ganadora de la primera edición del Benidorm fest y consiguió un tercer puesto en Eurovisión. La cubana-catalana se hizo un hueco así tanto en el corazón de los eurofans como en la sociedad española en general.

Desde entonces, cualquier proyecto de Chanel Terrero se esperaba como agua de mayo, ya fuera el volver a ver el dance break de 'SloMo' sobre un escenario o el anuncio de un posible nuevo tema.

Sin entrar en juicios de valor sobre el rumbo de su carrera e independientemente de sus pasos, lo cierto es que Chanel sigue presente en la industria musical más de un año después de su triunfo en Eurovisión.

En este tiempo, Chanel ha lanzado tres singles (camino del cuarto), ha sido jurado de un concurso televisivo y ha cambiado de discográfica. Por su parte, también ha limitado su relación con los medios y se ha vuelto una artista exclusiva dado su altísimo caché.

Chanel, pregonera del Orgullo y chica Disney tras Eurovisión

Justo después del 'chanelazo', la artista aceptó cantar en la gala de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. También fue pregonera de las fiestas del Orgullo LGTBIQ de Madrid.

Sin embargo, el proyecto más esperado de Chanel a nivel artístico no cuajó finalmente, pues no ha sido la protagonista de Malinche, el musical de Nacho Cano. Tampoco apareció como actriz en la serie UPA Next, tal y como se esperaba.

Sin embargo, la cubana-catalana se convirtió en chica Disney al interpretar la versión en español de La Estrella Azul, el tema principal de la última película Pinocho, protagonizada por Tom Hanks.

La firma de Chanel con Sony

Chanel, quien había grabado 'SloMo' con BMG, firmó contrato con Sony en octubre de 2022. Y el primer producto nacido de este cambio fue 'TOKE', canción lanzada seis meses después de Eurovisión, y que RTVE convirtió en el himno del Mundial de fútbol de Qatar.

Sin más música a la vista, tan solo unos meses después se pudo ver a la cantante entregando el Micrófono de Bronce a Blanca Paloma, la ganadora del Benidorm Fest 2023. Eso sí, Chanel no actuó en la final de la preselección, pero la aprovechó para anunciar su siguiente proyecto junto a Mónica Naranjo: ser jurado del talent show de TVE Cover night.

'Clavaíto', 'P.M.' y Ping pong', los últimos temas de la artista

Así, la cantante se mantuvo a la vista de los espectadores de la cadena pública mientras lanzaba su exitosa colaboración con Abraham Mateo, 'Clavaíto', tema que sumó 4 millones de reproducciones en Spotify en pocos días.

Tras este single compartido, Chanel lanzó el tema en solitario 'P.M.', y unos meses después vuelve a promocionar nueva canción en colaboración, esta vez con la artista Ptazeta: 'Ping pong'.

Estos meses, se puede ver a la cantante recorriéndose los escenarios de los conciertos de Los 40 por toda la geografía española, donde vuelve a dejar ver su talento bailando, cantando e interpretando.