Tras mucho tiempo callada, al margen de un comunicado en redes, y después de dejar tirado al programa Fiesta, finalmente Valeria Duque, modelo colombiana a la que se relaciona con Rauw Alejandro, ha concedido una entrevista con El programa del verano para decir que todo lo que se dice "es falso" y no tiene "ningún tipo de relación con él".

Poco después de anunciarse la ruptura, comenzó a difundirse un hilo de Twitter de una chica que aseguraba que la razón era una infidelidad del puertorriqueño con una influencer que habría conocido y con la que habría pasado una noche en un concierto que él dio en México. Sin embargo, ella compartió en Instagram un texto para desmentirlo todo.

Ahora, y tras decir cancelar su cita con Fiesta de este fin de semana por "motivos legales", Valeria Duque ha concedido su primera entrevista a la emisora colombiana W Radio, donde aseguró que ya ha tomado "las acciones pertinentes" ante estas difamaciones.

"Claramente se me está violando mi derecho al buen nombre", comentó. Además, sostuvo que conoce a la persona que está detrás del hilo: "Es la hermana de una amiga mía y la conocí una vez hace muchos años".

"Yo estuve en un concierto del artista en México, entonces ella asegura que ese día pasó y estuve con él, pero es mentira", aseguró. "La gente va a mi perfil, ve que estuve en el concierto como una fan más y lo empieza a creer".

"Entré al concierto y después hubo un evento. Sí vi al artista, no hablé con él más de 5 minutos. No tengo nada que ver en la ruptura, los admiro demasiado", continuó.

Esta no ha sido la única entrevista que ha concedido, pues este martes ha conectado con El programa del verano, la versión estival de El programa de Ana Rosa. "Fui al concierto de Rauw como una fan más, pero no tengo ninguna relación con él", ha repetido. "No hay otra razón, primero la imaginación de esta persona. Ella lo afirma. Está tan equivocada. Parece que se arrepintió y lo borró".

"No sé qué la lleva a escribir eso de mí", ha añadido y, después, ha explicado que, al ser una figura pública, ha visto su nombre en noticias otras veces, pero siempre de forma positiva, no como esta vez.

"Llegaron un montón de haters de la comunidad de fans de Rosalía creyendo esas cosas, esas mentiras sobre mí. Hay un montón de odio destructivo", se ha quejado. "Yo no tengo nada que ver ahí, soy una fan más. Lo pude conocer como una fan más, admiro su música, admiro la música de Rosalía".

Valeria Duque ha asegurado que nadie, ni por parte de Rosalía ni de Rauw Alejandro, le pidió que publicase ese comunicado: "Yo no lo conocí en el backstage, fue en el otro evento que hubo en Ciudad de México, yo entré con una pulsera y como una persona más como las cientas que fueron".

"Yo conozco al mánager de Rauw como conozco a mucha gente del medio (...), pero nada tiene ver con Rauw. Me cae superbién, es muy buena persona. Sí que hablamos de que no entendemos de dónde saló, es completamente falso, pero todos seguimos nuestra vida", ha sostenido la influencer. "Quiero desmentir este rumor porque se me está atacando injustamente".

