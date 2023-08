ElXokas responde a los rumores de que Kick le ha ofrecido cinco millones de euros al año para cambiarse de plataforma

El mercado de fichajes de fútbol parece que se está juntando con el de streamers. La plataforma nueva, Kick, sigue buscando creadores de contenido que dejen atrás Twitch. En los últimos meses, han estado en conversaciones, sobre todo, con ElXokas.

El streamer gallego ha estado compartiendo con mucha transparencia el proceso, revelando que ha tenido varias reuniones con personas importantes y asegurando que estaba pidiendo, por lo menos, el doble de lo que consigue en Twitch.

Ahora, en el último directo de Ibai Llanos, ha sido el periodista Siro López el que ha hablado sobre la información que ha recibido respecto a la oferta que Kick le ha hecho al Xokas.

"A mí me ha llegado, que le ha dicho a otras personas, que le han ofrecido 5 millones", comentó, después de teorizar sobre el posible dinero que le han dado a Ampeter, 500.000 euros.

Poco después, en su propio directo, ElXokas habló sobre la realidad de los rumores. "No me han ofrecido exactamente esto", ha explicado: "Me han ofrecido varios millones al año".

"Me da igual decirlo, me han ofrecido entre tres y cinco millones al año", ha asegurado sin problema porque, de momento, ha decidido quedar en Twitch y pasar esa oferta.

A pesar de que parece un dinero muy tentador que, efectivamente, supera sus ganancias en Twitch, ElXokas, como muchos otros creadores, sigue sin fiarse del todo de la fiabilidad de Kick.