Así es Canco Rodríguez, quien dio vida a 'El Barajas' en 'Aída' y se ha revelado como el concursante más divertido de '25 palabras'

El pasado lunes, 25 palabras recibió como nuevo invitado para ayudar a los participantes al actor Canco Rodríguez, que junto a Daniel Muriel intentaron sumar el máximo de puntos para que su concursante, Alicia, jugara la prueba final.

El malagueño fue el protagonista de la mayoría de las pruebas, donde sacó todo su repertorio cómico para divertir a los espectadores del programa de Telecinco mientras jugaba.

En Contrarreloj terminó por los suelos riéndose de la respuesta de Alicia, que se inventó la palabra 'lechuguesa' al ver que no conseguí adivinar el término que le exponía Rodríguez.

En La Pirámide Invertida, cuando se enfrentó a Candela Serrat, también protagonizó un gran momento cuando Christian Gálvez se le puso muy cerca durante la prueba: "¡Qué susto me has dado! Voy a soñar con esta imagen toda mi vida", afirmó el actor.

Canco Rodríguez, en '25 palabras'. MEDIASET

Su salto a la popularidad

Juan José Rodríguez, que es su nombre real, comenzó compaginando los estudios de Periodismo y Arte Dramático, inclinándose finalmente por la interpretación como carrera profesional.

Tras hacer varios personajes episódicos en ¡Ala... Dina!, Cuéntame cómo pasó, El inquilino o Los Serrano; en 2005 le llegó su gran oportunidad con el spin-off de 7 vidas, Aída.

En la serie protagonizada por Carmen Machi, Rodríguez dio vida durante más de 100 capítulos (de 2005 a 2014) a El Barajas, el amigo de Chema (Paco León).

Canco Rodríguez (Barajas) MEDIASET / CANCO_DRILO / INSTAGRAM

A continuación participó en otras ficciones como Hospital Central, Bicho malo (nunca muere), Impares, Cuerpo de élite o La reina del pueblo, su último trabajo en televisión.

Participó en 'Tu cara me suena'

El actor también ha pasado por varios platós de televisión como concursante, presentador o invitado. Por ejemplo, pasó por Tu cara me suena en 2016, donde quedó en quinta posición (venció Blas Cantó).

Yolanda Ramos, Canco Rodríguez, Lorena Gómez, Blas Cantó, Beatriz Luengo y Juan Muñoz durante la presentación de la quinta temporada de Tu cara me suena. JORGE PARÍS

También concursó en 1, 2, 3... hipnotízame y fue el conductor del programa culinario de Disney Channel Un, Dos, ¡Chef! en su cuarta temporada.

El cine, su pasión

El actor también ha tenido papeles protagonistas o de secundario en numerosas películas, siendo las más destacadas las dos entregas de Fuga de cerebros (era 'El Cabra') u Operación Camarón.

Además, el malagueño ha realizado varias obras de teatro y musicales como Hoy no me puedo levantar, The Hole 2 o Yo no soy gracioso. En la actualidad es el maestro de ceremonias de la obra The Hole X.