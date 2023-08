Óscar Tarruella critica duramente el especial de Netflix sobre Mario Biondo: "No lo verán en el documental, pero sí lo verán en el juzgado"

El criminalista y expolicía de homicidios Óscar Tarruella es uno de los expertos que afirma con rotundidad que Mario Biondo, cámara de televisión y marido de la presentadora española Raquel Sánchez Silva, fue asesinado. También lo afirmó la justicia italiana y otros muchos expertos y peritos.

El día 3 se estrena el documental de Netflix Las últimas horas de Mario Biondo, cuyo máximo responsable de la productora es el que fue representante de Raquel Sánchez Silva durante una década. La familia de Mario Biondo y Óscar Tarruella participaron como ellos consideran, engañados, en el documental y más tarde revocaron el permiso para usar sus imágenes, algo que Netflix no ha atendido.

Ahora, Tarruella ha publicado un vídeo en Youtube en el que anticipa "lo que vamos a ver y no veremos a ver en el documental".

"El documental está producido por el exmánager de Raquel Sánchez Silva, cosa que nos ocultaron en todo momento, para que grabáramos sin saber que estaba este sujeto detrás", asegura al inicio de la grabación.

"Cuento con la autoridad expresa de la familia", dice Tarruella, para dar "detalles de la investigación de una agencia privada de detectives contratada legítimamente por la familia de Mario".

En el tráiler ya se puede ver que hay "una escena que simula a un individuo que llama a Santina para ofrecer sus servicios y darle datos técnicos para demostrar que Mario no estaba solo" el día que murió.

Pero en opinión del experto eso es imposible, porque las agencias de telefonía no guardan datos a tan largo plazo y esa empresa que contactó con la familia se dedica a "estafar a padres, madres, hermanos... de víctimas de casos similares". "Eso lo descubrimos e impedimos que se añadiera a la causa judicial", pero el documental sí que lo recoge, hace ver el experto, desprestigiando el rigor del trabajo de la productora.

Según Tarruella, existe "un listado de periodistas que declararían que el representante de Raquel Sánchez Silva les citó, a dedo, para explicarles esta versión, que ella no expresó ante la policía", sobre las diversos rumores que corrieron tras la muerte del cámara italiano.

"Dirán [en el documental] que fue a sacar dinero a un cajero del que, sorpresa, nadie sacó las imágenes de seguridad, y seguirán con el relato de que fue a un club de alterne al que nunca había ido y que a pesar de llevar 110 euros que acababa de sacar en el cajero, pagó con tarjeta en el local...", hace ver Tarruella.

"Dirán que el encargado del club, 10 años después, dice que sí, que Mario estuvo allí, pero hace 10 años no había un encargado, sino una encargada y ella no dice lo mismo", asegura el que fue uno de los investigadores y peritos principales del caso.

"Hay gente del showbussines muy interesados en decir que Mario era un vicioso que murió con un juego autoerótico", asegura Tarruella, que carga contra la presentadora española.

"Raquel aseguraba en declaración que Mario y su hermana Emmanuela jugaban de pequeños a juegos de asfixia, pero la hermana y la familia dicen que es falso", deja claro, a la par de que en el vídeo asegura que un testigo le da la vuelta a esa afirmación.

"No van a ver las contradicciones de la viuda tanto ante la policía como ante la sede jucidial ante la fiscalía italiana y sus "no me acuerdo", cuando se le pregunta sobre su relación con un posible traficante", dice el expolicía sobre la declaración de la presentadora en Palermo, cuando fue citada por la justicia italiana.

Ese supuesto traficante sí declaró en Italia. "El tribunal de Palermo le citó y le escuchó en declaración, donde dijo que conoce a Raquel y que apenas conocía a Mario", revela Tarruella.

"Tampoco verán que un directivo de Telefónica [...] junto al primo de Raquel, trabajaban en una empresa que gestionaba las líneas telefónicas y que manifestaron que se podían modificar datos de llamadas". Y advierte Oscar Tarruella: "No lo verán en el documental, pero sí lo verán en el juzgado".

Cabe recordar que Tarruella anunció, como 20minutos informó en primicia, que se ha presentado documentación en un juzgado madrileño que podría llevar ante la justicia a varias personas por el caso de Mario Biondo.

"No verán que el primo de Raquel, en sala judicial, reconoce que es ingeniero informático y que había instalado un control remoto en el ordenador de Mario, por lo que los historiales de búsqueda pudieron ser modificados por terceros", elucubra el perito.

También destaca el experto que lo que sí se verá es que el documental se basa en el informe del primer forense, "que se ha sentado en el banquillo por su labor en el caso de Mario Biondo", reconociendo "mala praxis", y que eso fundamentará probablemente los datos del documental.

"Es una estrangulación completa y una ejecución, como demuestra el surco de ahorcadura", remata el experto, entre otras muchas más contradicciones de este caso.