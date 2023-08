El zasca de Belén Esteban a Mediaset: "A 'Sálvame' no nos querían, ¿no? Pues dejad de hablar de nosotros"

Han sido once días los que los colaboradores de Sálvame han estado en Norteamérica -Miami y México- grabando su nuevo docureality de Netflix, en el que han visitado programas de distintas cadenas hispanohablantes. Sin embargo, no han estado del todo alejados de la actualidad española, especialmente Belén Esteban, que ha sido protagonista de noticias, a pesar de que ella las ha desmentido.

Según las informaciones, la de San Blas habría discutido en público con Miguel Marcos y los rumores de crisis con su marido han sonado durante semanas. Ella los ha negado tajantemente hasta el punto de sentirse cansada de estas falsedades y compartir un comunicado en el que se pedía que no se volviera a hablar de él ni a mostrar fotos.

Pero, a pesar de haberse pronunciado indirectamente desde el otro lado del charco, al regresar a España ha hablado con la prensa que estaba esperando a los colaboradores en su vuelta de esta aventura televisiva. Y la tertuliana ha preferido tomarse con humor estas noticias y responder con ironía a los periodistas.

"Me está esperando en casa para firmar la separación, vamos a tener la custodia de Noah, de nuestro perrito, a él le va a tocar lunes, martes y miércoles y a mí jueves, viernes, sábado y domingo", contestó a Europa Press.

Ya asentada en Madrid, Belén Esteban ha tenido que volver a atender a los medios en la puerta de su casa, después de irse a comer con su familia. En concreto, habló con una reportera de Fiesta, programa de los fines de semana de Telecinco que más ha hablado de este tema.

"Estoy feliz, estoy superbién. ¿He discutido en la calle a gritos? Bueno, lo ha visto todo el mundo", volvió a declarar con sarcasmo. "¿Las imágenes las han sacado? Me parece que nadie las ha visto".

Belén Esteban lanza un mensaje contra Borja Prado tras la cancelación de "Sálvame". Fuente: (Fiesta). pic.twitter.com/6qqW2tu2iK — Show España (@ShowEspana) July 31, 2023

El exrostro de Sálvame siguió bromeando con la custodia de su perrita, algo que la periodista le alegró: "Nos alegramos de que al menos te lo tomes a guasa, porque no queremos que te enfades".

"Lo que no se puede es vender, durante un mes, una noticia que no es verdad", criticó Belén Esteban. "Aquí duele para alguna gente... Y si alguna gente, presentadoras, sus maridos son anónimos, el mío también lo es".

"Se ha mandado un comunicado y vamos a hacer medidas legales. Porque de mí sí (se puede hablar), pero de él no", añadió. "Me joroba mucho que digan mentiras. ¿Tú te crees que voy a discutir con mi marido en la calle?".

En ese momento, la televisiva se metió en su casa, pero antes de cerrar la puerta se giró y se dirigió al programa de Telecinco. "Me hago una pregunta: a Sálvame no nos querían, ¿no? Joder, pues que dejen ya de hablar de nosotros, ¿vale? Suerte, que veo que las cosas no van tan bien, suerte", concluyó, entre risas.