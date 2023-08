Jordi impresiona en 'First Dates' a Carlos Sobera con una destacada habilidad: "Lo hago con una mano y en menos de un minuto"

"Desde que descubrí la filosofía sentí una grandísima pasión por ella, se podría decir que no me he enamorado de ninguna persona, pero sí de la filosofía y de manera muy intensa", afirmó Jordi en su presentación de First Dates.

El valenciano llegó al programa de Cuatro con un Cubo de Rubik en la mano y Carlos Sobera quiso saber el motivo: "Lo puedo hacer con una mano en menos de un minuto", afirmó Jordi.

Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

"¿En serio?", le contestó el presentador, sorprendido de la habilidad del comensal, que se lo demostró en directo, logrando resolver el cubo en 30 segundos.

Su cita fue Sara, que comentó que, a sus 18 años, no había tenido nunca una relación seria. Al ver a Jordi en la barra del restaurante afirmó que no era lo que buscaba en un chico.

Sara, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco mejor, donde hablaron de sus aficiones, de la lectura o de religión, entre otros temas, pero ambos se dieron cuenta de que no coincidían mucho.

Cuando el valenciano quiso sacar el tema del sexo, la ella prefirió no opinar: "De eso no hablo nunca en una primera cita". Aun así, Jordi insistió y le preguntó su opinión sobre las relaciones abiertas.

En ese tema también discreparon, ya que Sara tenía claro que quería una relación con futuro, pero al estudiante de Filosofía le apetecía experimentar.

Al final, Jordi no quiso tener una segunda cita: "No he sentido química entre los dos". Ella coincidió con el valenciano y prefirió no volver a quedar: "No hemos tenido conexión de pareja".