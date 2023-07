Teresa Bueyes ha visitado Y ahora Sonsoles para hablar de su exclienta, Chabeli Navarro, en el caso de su interrupción del embarazo que, supuestamente, habría sido provocado por el convencimiento de Bertín Osborne.

La abogada fue la responsable de firmar en el lugar de la andaluza los documentos legales con el cantante. "Yo en todo momento he actuado defendiendo los intereses de Doña Isabel", ha explicado.

"Ella manifiesta que desconoce lo que se firmó en notaría, pero ella sí conoce los 30.000 euros que cobró de Bertín", ha expuesto con ironía sobre las declaraciones de su exclienta en las que aseguraba que no conocía el contenido del acuerdo con el presentador.

"Lo bueno y lo que le favorece sí lo reconoce, y lo que 'le perjudica'...", ha expresado la abogada. "Se hace todo con su voluntad, como ella quería. Con el poder que tenía, podría haberlo firmado sin que ella estuviera y sin pasarle el contrato", ha insistido la invitada de Así es la vida.

Por otro lado, ha negado que Chabeli le haya puesto una querella por engaño. "Lo único que hay de fondo aquí es lo de pasar por caja dos veces", ha defendido la abogada. "Ella misma, aunque no hubiera estado de acuerdo, lo acepta con los actos de los pasos de los años recogiendo el dinero", ha dicho.

Por otro lado, Teresa ha insistido que la engañada fue ella: "Yo me enteré por el programa de ayer que ella abortó un 17 de noviembre. Es decir, un día antes de ir a la notaría, por lo que yo fui engañada a la notaría". "Si me llego a enterar de que no existe ese bebé, no hubiese ido, porque nadie paga por nada", ha declarado la abogada.