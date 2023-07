Cristina Pedroche se tatúa como homenaje a su hija: "Siempre conmigo, en mi piel y en mi corazón"

Cristina Pedroche atraviesa una etapa muy dulce tras el nacimiento de su hija Laia, tal y como ha dejado ver en sus publicaciones de Instagram. En la última, de hecho, ha compartido el nuevo tatuaje que luce en su piel, y que tiene que ver con la pequeña.

"Mis olas uterinas me trajeron a mi hija… Ya siempre conmigo, en mi piel y en mi corazón", ha escrito este lunes la presentadora en un post, en el que se aprecia el tatuaje de una ola en el brazo.

Además, Pedroche ha agradecido a los profesionales que la acompañaron durante el embarazo: "Gracias por hacerme creer en mí, en mi poder, en que podía superar los miedos y en que soy la mejor madre que mi hija podía tener".

La colaboradora de Zapeando confió en el 'hipnoparto' para prepararse para el nacimiento de su hija en común con Dabiz Muñoz. "No voy a tener contracciones, voy a tener olas uterinas", explicaba el pasado mes de mayo en el espacio de Atresmedia.

"Viene la ola, la cojo y la surfeo. La naturaleza me da unos minutos para estar tranquila, relajarme, y luego coger otra ola. A lo mejor no me tengo que poner epidural", comentaba.

La habitual presentadora de las Campanadas de Antena 3 afirmaba que la técnica "consiste en controlar tu respiración y hacer mucha meditación", una práctica que suele acompañar todos los días con el yoga y una rutina de alimentación y deporte.

Es por ello que Pedroche asocie el tatuaje de la ola con la llegada al mundo de su hija, a la que prefiere no exponer en las redes sociales porque quiere evitar comentarios negativos.