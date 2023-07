"Mentiroso e incumplidor": los adjetivos que usó Puigdemont antes del 23-J para describir a Sánchez y de saberse 'llave' de la investidura

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, descartó en plena campaña electoral de las pasadas elecciones generales que Pedro Sánchez fuera a ser investido con el apoyo de Junts per Catalunya, y llegó a calificar al candidato socialista como "mentiroso" e "incumplidor". A pesar de ello, su partido ha accedido en los últimos días a negociar la investidura de Sánchez, puesto que su apoyo se antoja indispensable.

"Pedro Sánchez no será primer ministro con los votos de Junts, no puede serlo, por muchas razones", apuntó el 15 de julio en una entrevista en el diario catalán Ara, en la que acusaba a Sánchez de no cumpir sus compromisos: "Como ya lo ha hecho varias veces, ¿exactamente qué incentivo tenemos nosotros para hacer primer ministro a un mentiroso y un incumplidor?".

Además, también recriminó a ERC su predisposición a negociar una nueva investidura de Sánchez. Según Puigdemont, "no se puede ir a una negociación con este señor sin tomar todas las precauciones". "Pagar por adelantado a un tío al que no le comprarías un coche de segunda mano es un deporte de riesgo", señaló el eurodiputado.

Sin embargo, el pasado sábado publicó un tuit en el que reflexionaba sobre la situación política que dejan los últimos resultados electorales y sentenciaba: "O Junts vota que sí, o el PSOE acaba facilitando la investidura de Feijóo, o vamos a repetición electoral".

Estas son las tres posibilidades que plantea el líder de Junts. La resolución del voto CERA ha encarecido el apoyo del partido independentista, puesto que el PP ha ganado un escaño en detrimento del PSOE. JxCat ya ha fijado el precio de apoyar a Sánchez en la investidura: la amnistía y la autodeterminación de Cataluña.