El peor día para Ibai Llanos, hundido tras la derrota de todos sus equipos: "Todos quieren que pierda"

El pasado sábado se celebró la final de la Kings League y la Queens League en Madrid e Ibai Llanos se había posicionado como uno de los posibles ganadores con su equipo Porcinos.

No obstante, no consiguió alcanzar ni las últimas fases de los enfrentamientos. Una derrota que se juntó con la desclasificación de su equipo de eSports, KOI, de las ligas en las que aún participaba y que hundió al creador vasco.

"Así es la vida. Compites, pierdes y ganas", comentó en directo: "No me voy a quejar por las cosas que he conseguido, pero me da mucha pena por las chicas".

"Hay cosas en la vida más importantes, seguro", quiso asegurarse, aunque también reveló que buscaba un cambio de actitud para la siguiente temporada, ya que hay gente que le tiene "mucha rabia".

"Mentalmente, estoy un poco cansado de estar siempre en el foco", añadió. Unas palabras que parecían exageradas, pero que horas después se confirmaron con un vídeo viral de los ganadores, los hermanos Buyer, celebrando la derrota de Llanos.

El cambio de actitud de Ibai Llanos

Ya de vuelta en Barcelona este pasado domingo, el mensaje del streamer vasco era claro después: "Te caes, te levantas". "Me he levantado con ganas de hacer cosas, hay que intentarlo constantemente", ha confesado: "Me siento como un toro".

Eso sí, ha querido dejar un recado claro para el resto de presidentes de la liga de la King's League, que asegura que no se esfuerzan tanto como él. "Todos quieren que pierda", se ha quejado.

"Mi personaje en la King's League cae muy mal en general", ha reflexionado: "Soy una persona pesada, además de pesar mucho, vendo muchas camisetas, todos llevan la camiseta, quedo el primero... soy una persona desagradable".

Una hostilidad que se ha visto reflejada también en Twitter en los últimos días. "Todo el mundo me insulta y pone comentarios riéndose de mí", se ha lamentado en directo.

Eso sí, en Twitter se ha defendido de quienes incluso han aprovechado para atacarle de nuevo por su físico. "Lleváis insultándome un día entero y metiéndoos con mi físico por una broma", ha respondido: "Disfrutad un poco del verano en serio, esto es enfermizo".

Lleváis insultándome un día entero y metiéndoos con mi físico por una broma que le hice a Piqué sobre la camiseta del Barça (estamos todo el día con estas bromas de mierda y él previamente me había soltado otra)



Disfrutad un poco del verano en serio, esto es enfermizo. — Ibai (@IbaiLlanos) July 29, 2023

Habrá que ver si Llanos decide descansar después de terminar la temporada o vuelve a ponerse en marcha, en contra de su propia decisión de mantener un perfil bajo en el futuro.