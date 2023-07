Las románticas palabras de Anna Ferrer Padilla a su novio Mario Cristóbal: "Contando los días"

La televisiva Anna Ferrer Padilla ha sido siempre partidaria de contar a sus seguidores de Instagram los detalles de su relación con su actual pareja Mario Cristóbal. En esta ocasión, ha querido dedicar a su novio una bonita declaración de amor con la que ha demostrado cuánto le echa de menos.

Al parecer, el verano y los continuos eventos que este conlleva, han hecho que la pareja pasase unos días separados. No obstante, la influencer pudo disfrutar hace dos semanas de una escapada a la playa con su chico.

"Mi sol y mis estrellas", escribió la joven en Instagram junto a unas cariñosas fotos de ella y Mario en las aguas de Formentera. "Gracias por estos días, te amo", fueron las palabras con las que Padilla finalizó el texto de la publicación.

Pero al parecer, la hija de la presentadora de Telecinco no está disfrutando de la compañía de su nuevo novio tanto como le gustaría. Las circunstancias han hecho que la televisiva tenga que pasar unos días lejos de su amor.

En consecuencia, Anna ha subido a Instagram una tierna imagen en la que aparece ella abrazada a su pareja con los ojos cerrados. Una foto que se hicieron en su viaje a la isla española y que acompañó con una bonita declaración: "Contando los días para volver a estar así".

A pesar de haber sido cuestionada en numerosas ocasiones por la relación que mantiene con su expareja, Iván Martín, la influencer está disfrutando como nunca de su nuevo amor.

La de Barcelona hizo oficial la ruptura con su ex hace un año. Aun así, ha aclarado por redes sociales que mantiene una buena relación con este: "Tenemos muchos amigos en común y solemos coincidir en eventos y planes. No creo que sea nada malo llevarse bien con un ex ¿no?"