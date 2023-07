Pipi Estrada, destrozado por su ruptura con Andreína, a pesar de sentirse "humillado" por ella

El periodista deportivo Pipi Estrada confirmó en el programa Fiesta de Telecinco, que ha puesto fin a su relación con la venezolana Andreína, con la que llevaba cuatro años de relación.

A pesar de que la decisión la ha tomado él, Pipi se encuentra muy afectado por esta ruptura, a la que, dice, se había entregado en cuerpo y alma. El asturiano tiene 66 años y ella, afincada en Gijón, 38.

"Estábamos en Mojácar de vacaciones y todo iba bien, pero de repente empezaron a llegar los nubarrones y todo se torció (…) Cuando se dicen cosas que atentan a la dignidad y que humillan, eso no se puede dejar pasar (…) No quiero victimizarme, en las relaciones todos somos culpables, pero a veces te pilla en momentos malos", dijo.

Aunque Pipi no ha dado detalles de lo ocurrido durante la discusión, lo cierto es que el periodista ha subrayado que la venezolana le hizo comentarios que no puede ni quiere permitir.

"Llevamos juntos cuatro años, yo a Andreína la he querido, la quiero, pero tengo la sensación de que ya no la puedo querer, es la primera vez que en una relación soy responsable, me he entregado en cuerpo y alma, pero en estas vacaciones me he dado cuenta de que yo le he entregado todo lo que tengo y ahora mismo mi sensación es que no quiero continuar con ella, tengo que empezar a quererme yo a mí mismo y aprender a manejar estas situaciones".

Pipi deseaba que Andreína fuera su pareja hasta el final de sus días. "Yo quería que Andreína fuera el último amor de mi vida, quería llegar con ella al final de mis días, ella tiene muchas cosas, no solo su belleza extraordinaria, pero en momentos calientes dice cosas que hieren mucho, demasiado, y tengo miedo de que me pase aún más mayor y más vulnerable".

Pipi (cuyo verdadero nombre es José Manuel) y Andreína se encontraron de la manera más inesperada posible. "Nos conocimos en un paso de cebra, íbamos a cruzar y a Andreína se le cayó un pañuelo, me agaché para recogerlo y dárselo. Comenzamos a hablar y desde entonces sentimos esa química que nos conectó", contó al poco de iniciar esta historia de amor hoy fallida.

"La vida es como una bicicleta, si no se pedalea, se queda quieta... Feliz día de San Valentín!!", le dedicó un enamorado Pipi a su novia hasta ahora, a modo de confirmación de que esta vez iba en serio.

Borja y Pipi Estrada. INSTAGRAM

Entre las anteriores relaciones sentimentales de Pipi están la que mantuvo con Terelu Campos y con Míriam Sánchez, con quien tuvo una niña, llamada también Míriam. Además tiene dos hijos mayores de su matrimonio con Teresa Viera, Francisco y Borja, que fue su defensor en Pesadilla en el paraíso. Posteriormente, Borja concursó y ganó el mismo reality.