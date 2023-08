Estas son las diez razas de perro que más miedo nos imponen

A lo largo de los últimos 33.000 años de convivencia con nosotros, los perros han realizado cambios sorprendentes para complacernos, hasta el punto de desarrollar un músculo en las cejas que los vuelve más expresivos. Pero su propósito no se limita solo a hacernos felices; los perros también buscan su propia felicidad.

El contacto visual cargado de amor entre nosotros y nuestro peludo desencadena un ciclo de oxitocina, conocida como la hormona del amor. Este circuito crea una conexión emocional en la que ambos se envían sensaciones de cariño, alimentando una búsqueda interactiva en la que la recompensa se vuelve más profunda con cada interacción.

Esta dinámica es el secreto detrás de la relación estrecha entre humanos y caninos, y es por eso que nuestros amigos peludos nos quieren un 45,2% más que cualquier gato, según un estudio realizado por Protect My Paws.

Desde su separación de los lobos, los perros han experimentado una serie de transformaciones que se distinguen claramente en las distintas razas con una amplia variedad de características que les permiten comunicarse contigo de maneras únicas, desde miradas tiernas hasta solicitudes persistentes de caricias.

El Akita, el perro más aterrador

La organización Protect My Paws, ha utilizado la herramienta NRC Lexicon para evaluar la carga emocional de las oraciones en los post de Twitter (ahora X) para descubrir qué razas de perros causan más miedo a las personas (entre otras emociones), siendo el Akita el más aterrador.

La raza canina japonesa ha sido la que más temor evoca a aquellos que la observan, aunque no sin olvidar los muchísimos comentarios que comparan a este can con una bolita de pelo de peluche adorable. No obstante, los tuits analizados han demostrado que la palabra más utilizada para describir a los Akita es "temeroso".

Siguiendo al la raza japonesa se encuentra el Bóxer, considerada PPP (perro potencialmente peligroso) en nuestro país, parece ser que su aspecto impone lo suficiente como para que el estudio revele que se trata de la segunda raza de perro que más miedo nos produce.

El tercer puesto en el ranking, se lo lleva otra raza del país nipón, el Chin japonés, el cual también ha sido catalogado por la mayoría de usuarios de la red social como temeroso. A pesar de su pequeño tamaño, esta raza tiene un carácter rebelde que puede terminar en numerosos ladridos, lo cual puede llegar a producir miedo.

Otros perros que también nos asustan, ya sea por su aspecto o por su carácter, según el estudio, son el Lobero irlandés, el Galgo italiano y el Pastor belga malinois, seguidos del Perro de San Huberto, el Vizlsa, el Staffordhsire Bull Terrier o el Collie barbudo (sorprendentemente, ya que tienen un carácter tranquilo y un aspecto adorable).