Estas son las diez razas que nos inspiran más tristeza y el por qué

En los miles de años que llevan a nuestro lado, los perros han evolucionado para hacernos felices. Desde desarrollar músculos faciales para ayudarnos a entenderles, hasta perder comportamientos de sus antiguos ancestros, nuestros compañeros de cuatro patas han descubierto numerosas formas de decirnos que nos aman y, a su vez, consigue que nosotros los adoremos también a ellos.

No obstante, es evidente que los perros no existen para hacernos felices, si no también para ser ellos felices y, en nosotros encuentran también formas de encontrar ese estado emocional (a través de los paseos, las caricias o nuestras palabras de cariño hacia ellos).

Además, los perros han cambiado en muchos otros sentidos desde que dejaron de ser lobos, dando lugar a numerosas razas con características tremendamente diferentes entre sí y con sus también distintas formas de animarnos.

Desde Protect My Paws han querido investigar cuáles son los métodos más efectivos que tienen los perros para provocarnos sentimientos y, para ello, han analizado casi un cuarto de millón de tweets con temas de perros para averiguar cuáles son estas "armas secretas caninas" y descubrir cuáles son las razas de perros pequeños, medianos y grandes que nos aportan más felicidad y también aquellos que nos inspiran más tristeza, miedo y confianza.

El perro que más nos entristece

El Staffordshire Bull Terrier es la raza de perro que más nos entristece, según el análisis de datos de Twitter. Si alguna vez has conocido a uno de estos perretes, sabrás que son de pequeño tamaño y con un cuerpo bien musculoso. Su apariencia feroz y su lealtad se combinan con una necesidad de compañía humana la cual reclaman a través de adorables llantos y miradas que nos arrebatan el corazón.

Además, muchos tutores comentan que son muy expresivos a la hora de mostrar tristeza, pudiendo hacernos saber cuando algo no le gusta o lo lo quieren. Un ejemplo de ello es la cara que ponen cuando acudimos con ellos al veterinario, o cuando volvemos del parque y no quieren irse.

En España, por ejemplo, al ser considerado un perro potencialmente peligroso (PPP), causa mucha ternura a aquellas personas que consideran que estos perros no deberían ser catalogados así, y que defienden que la peligrosidad, además de la raza, viene dada por su socialización al ser cachorros y a la educación que se le de según va creciendo.

Al Staffordshire Bull Terrier le siguen el Springer Spaniel Galés como perro que nos entristece, el galgo italiano, el Border terrier, el Bóxer y el Springer Spaniel Inglés. El estudio de datos también reveló que el Retriever de pelo liso, el Boston terrier, el Chin japonés y el galgo afgano, son otras raza de perro que nos inspiran tristeza.