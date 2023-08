¿Sabías que los gatos también tienen ombligo? Estos son los datos más curiosos sobre esta parte del cuerpo de nuestro minino

Si has llegado a acariciarle la barriga a tu gato es porque confía en ti. Se trata de la parte más vulnerable de nuestros mininos (y en general, la de muchos animales), por lo que estos pequeños felinos no tienden a exponerla si realmente no se sienten seguros. Pero, ¿no te has fijado al rascarle la barriguita de que no notamos su ombligo?

Aunque no es como el nuestro (hacia dentro o hacia afuera), nuestros felinos también tienen ombligo, que al igual que en las personas, es el punto de conexión del cordón umbilical con sus madres cuando están dentro del útero. No obstante, encontrarlo entre el pelo de nuestro minino se convierte en una tarea difícil, ya que tan solo notaremos una pequeña cicatriz o bultito.

Para ser capaces de localizarlo (siempre que nuestro pequeño felino nos lo permita, ya que si no le gusta que le toquemos la barriga, no debemos nunca forzarlo a hacerlo, o nos llevaremos un buen arañazo), debemos saber que mide cerca de medio centímetro de diámetro y está situado en la parte inferior del vientre, justo debajo de la última costilla tal y como expresan desde el blog The Dog People, sobre animales de compañía.

"Es posible que veamos un mechón alrededor de una pequeña cicatriz blanca y normalmente podemos tocar y notar los border elevados de la cicatriz", expresan. "Si no es el caso, lo probable es que la cicatriz esté cubierta de pelaje o que esté en el mismo lugar que ocupa la cicatriz de su esterilización. Además, si nuestro gato ya está mayor, es posible que la marca haya cicatrizado tanto que no podamos sentirla al tacto".

Curiosidades sobre el ombligo del gato

Al igual que nosotros y el resto de mamíferos, el ombligo de nuestros gatos tiene la función de vincular a la madre con sus cachorros cuando están en el vientre. A través del cordón umbilical, la madre le aporta nutrientes vitales y oxígeno al gatito, tal y como ocurre con los humanos.

Cuando nace el gatito, el proceso que se sigue es similar al de los humanos. En el caso de los bebés, los médicos cortan el cordón umbilical y pinzan el tramo restante, que se cae solo tras unas semanas, dejando un ombligo cerrado.

En el caso de los gatos, aunque se realiza un proceso prácticamente igual, no se produce ese ombligo hacia dentro o hacia afuera que si tenemos las personas. ¿Por qué? Según los veterinarios y los científicos, puede deberse a diferentes factores, como un proceso más progresivo de cicatrización o al grosor de su piel (que es diferente al nuestro).

No obstante, tras el nacimiento del cachorro, debemos cuidar la zona del ombligo ya que cualquier color inusual, como enrojecimiento, que esté más oscura o más irritada, podría significar que nuestro pequeño tiene una infección de piel o de sangre, tal y como recogen en el blog sobre animales de compañía.

Además, en gatitos huérfanos, donde debemos estimularles a la hora de hacer sus necesidades hasta que son capaces de hacerlo ellos mismos, es común que aparezcan hernias umbilicales, es decir, que la cicatriz no se haya cerrado completamente, lo que puede ser un foco de infección y un peligro para su salud, especialmente siendo tan jóvenes.

Aunque no suelen ser un problema grave y normalmente se curen solas, siempre es recomendable acudir a un veterinario que revise al gatito y nos indique algún paso a seguir, si fuera necesario, para la rápida recuperación de nuestro pequeño peludo.