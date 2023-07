Anuel AA hace oficial su relación con Laury Saavedra

El artista puertorriqueño Anuel AA ha demostrado haber superado la ruptura con su ex, la cantante Yailin La Más Viral. Cinco meses después de conocerse la separación, el rapero confirma los rumores que decían que había encontrado el amor de nuevo.

Anuel ha publicado en Instagram las instantáneas de su gira por España. En una de ellas aparece agarrando la mano de Laury Saavedra con una enorme sonrisa. De este modo, el ex de Karol G ha oficializado su relación con la joven.

Al parecer, la venezolana ha acompañado al de Puerto Rico en los conciertos que ha dado en Roma, Italia y en Almería, España. Sin moverse de nuestro país, el cantante dará un concierto en Murcia el 31 de julio y también estará presente este verano en otras ciudades como Valencia, Puerto de Santa María o Marbella.

Anuel AA junto a su nueva novia Laury Saavedra. @anuel / Instagram

El rapero, mediante esta publicación, no solo ha querido presumir de nueva novia, sino que, además, ha querido dedicar unos párrafos a reflexionar sobre su vida en la calle y las drogas.

"Ya le demostramos al mundo que no hay que vender droga para ser exitoso cuando creces en un barrio o en un caserío. Los modelos a seguir míos eran bandidos y cantantes que representaban la calle. La música me cambió la vida y como líder tengo la responsabilidad de ser el mensaje positivo, después de tantas malas decisiones tomadas en la vida", escribió el ex de Yailin en Instagram junto a las imágenes de su gira por Europa.